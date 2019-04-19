Hakkari'de kurtların saldırısı sonucu 83 keçi ve koyun öldü

Hakkari'nin Kaymaklı köyünde kurtların saldırısına uğrayan bir ağıldaki 83 küçükbaş hayvan öldü.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 50 kilometre mesafedeki Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında besici Kamil Erdem'e ait ahırda bulunan oğlak, keçi ve koyunlardan oluşan 120 küçükbaş hayvana kurtlar saldırdı.

Kurt sürüsünün saldırısı sonucu 83 hayvan öldü.

Durumu fark eden Erdem'in haber vermesi üzerine olay yerine giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. (Hakkari/AA)