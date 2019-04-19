Engelli öğrencilerden yaşanabilir dünya, temiz çevre etkinlikleri

Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu Öğrencileri, "Daha yaşanabilir bir dünya, temiz bir çevre" için 22 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da bir dizi etkinlik yapacak. Duyarlılığı artırmayı hedefleyen öğrenciler "Daha yaşanabilir bir dünya da , daha temiz bir çevre de mümkün. Bunun için sizleri, çıktığımız yolda bize destek olmaya çağırıyoruz” dediler.

Fotoğraf: Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

Etkinlikleri bir toplantı ile duyuran öğrenciler yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Toplumu oluşturan tüm bireyler gibi biz de daha yaşanabilir bir dünya ve temiz bir çevrede yaşama isteği duyuyoruz. Doğanın tüm canlılarına saygı duyulan, yaşama hakları güvence altına alınan ve kentlerin herkes için yaşanılır hale getirildiği bir şehirde yaşamak istiyoruz. Kentlerin engelli bireylere uygun düzenlendiği, betonun yerine yeşilin, ağacın değer gördüğü, sokakta yaşayan dostlarımız kedi, köpek ve diğer canlılara sevgi ve saygıyla yaklaşılan, caddeleri temiz ve temiz kalması için her vatandaşın üzerine düşen sorumlulukla hareket ettiği bir şehrin, hayata daha gülen gözlerle bakacağını biliyoruz. Bu gülen gözlerde pay sahibi olmak içinde bize düşen sorumlulukla yola çıkıyoruz” diyor.

"GÖRÜN, DUYUN, ANLAYIN" DİYE YÜRÜYÜŞTEN, KONSERLERE BİR DİZİ ETKİNLİK

Öğrencilerin gerçekleştireceği etkinlikler.

22 Nisan’da Nişantaşı’nda yürüyüşle başlayacak etkinlikler; panel, film gösterimi, konser, çöp toplama ve sokak hayvanlarına mama bırakma, televizyon programlarına katılma, sporcularla aktiviteler gibi birçok etkinliği kapsıyor. Etkinlikler 30 Nisan'da Adile Yadırgı, Dodan, Eda Baba, Üner Demir, Emre Sertkaya ve Diren İnaç'ın sahne alacağı konserlerle son buluyor.

30 Nisan'da yapılacak konser.

(İstanbul/EVRENSEL)