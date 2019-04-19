Bağlar’da yurttaşlardan mazbata tepkisi

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Yüzde 70 oy ile belediye başkanı seçilen HDP’li Zeyyat Ceylan’a mazbata verilmemesine tepki gösteren Bağlar’da yaşayan yurttaşlar, yapılanın haksızlık olduğunu söyleyerek, “Başkasının hakkını gasbeden bize nasıl hizmet edecek” diye sordu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin yerel seçimde aday olmasına izin verirken, seçilince mazbatayı vermemesine tepkiler sürüyor.

Diyarbakır Bağlar İlçesi’nde yüzde 70 oy alarak belediye başkanı seçilen HDP’li Zeyyat Ceylan’ın mazbatası yüzde 25 oy alan AKP’nin adayı olan Hüseyin Beyoğlu’ya verilmişti. YSK’nin verdiği karara ilişkin Bağlar ilçesinde yurttaşlarla konuştuk.

"O BİZİM BAŞKANIMIZ OLAMAZ"

İlçede esnaf olan Mehmet (29), verilen kararın hukuksuz olduğunu belirterek, YSK’nin sunduğu gerekçenin önceden planlanmış bir durum olduğunu ifade etti. Mehmet, “ Haksızlıktır bu, madem YSK başkanlığı kabul etmeyecekti niye aday yaptı. Kayyımları gördük, bu süreçte sürekli sıkıntı çıkardılar. Bu da zaten kayyımdır. O bizim başkanımız olamaz çünkü onu biz seçmedik. Zor ile geldi. Eskiden insanlar itirazlarını sokaklara çıkar yapardı. Artık bu gün o da yok, demokrasi de yok” dedi.

"HAKSIZLIK MAZBATASI VERİLMELİ"

Aziz (37) İnşaat İşçisi. Kendisinin AKP’ye oy verdiğini fakat seçimi kazanan Zeyyat Ceylan’a haksızlık yapıldığını ve mazbatasının verilmesi gerektiğini söyledi. Aziz, “Ben oyumu AKP’ye verdim fakat kazanamadı. HDP kazandı, hak etti. Mazbatası verilmeli, ayıptır, haksızlıktır bu. Nedir bu koltuk sevdası kardeşim? Biz açız, bu milletin haline baksınlar bir kere de. Tutturmuş mazbata vermeyeceğiz. Kaybettiğini kabul etmeyen nasıl adaletli olur? Önceleri iyiydi artık kendilerini çok bozdular. Benim de sondu artık oy, filan da vermeyeceğim” dedi.

"YSK SEÇİMİ CİDDİYE ALMIYOR DEMEK"

Yusuf Paha (26) ise YSK’nin verdiği kararın siyasi bir karar olduğunu ifade ederek, “YSK emir almış belli. Yoksa bu adam başvururken ses çıkarmıyor kazandıktan sonra KHK’lidir başkan olamaz diyorsa o zaman YSK seçimi ciddiye almıyor demek. Kimse kimseyi kandırmasın, karşılarındaki çocuk değil. Çıkıp açık açık desin kardeşim beni korkuttular. Size mazbata veremem. Yok KHK’lidir, yok bilmem nedir. Bunu sokaktaki çocuğa desen sana güler” dedi.

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş ise “Biz utanıyoruz daha onların yerine. Sosyal medyada görüyoruz. Ayıptır, başkasının hakkını nasıl gasbeder insan. Bir de bize hizmet edecek, başkasının hakkını gasbeden bize nasıl hizmet edecek?” diye sordu.

BAĞLAR’DA MECLİS ÜYELERİNE DE HENÜZ MAZBATA VERİLMEMESİNE TEPKİ

Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

Diyarbakır’da Bağlar’da %70 oy ile seçilen HDP adayı Zeyyat Ceylan’a KHK’li diye mazbata verilmemesinden sonra belediye meclis üyelerine de henüz mazbatalar verilmedi. Belediye önünde açıklama yapan Ceylan ile birlikte seçilen eş başkan Zübeyde Zümrüt, YSK’nin verdiği kararın hukuksuz olduğunu belirterek bir an önce karardan vazgeçmeleri gerektiğini söyledi.

Bağlar Belediyesi’nin meclis üyelerinin de mazbatalarının henüz verilmediği altını Zümrüt, “Şuan da Bağlar’da ikinci bir hukuksuzluk söz konusudur. Bugün 19’uncu gündür hala meclis üyelerimiz mazbatalarını alamadılar. Buna ne kılıf uyduracaklar? Yeni bir usulsüzlük peşindedirler. AKP iktidarından yeni bir talimat bekleniyor ve biz talimatı, hukuksuzluğu kabul etmeyeceğiz. Meşru olmayan AKP adayı koltukta oturuyor. Bu bir gasptır. Biz mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Mazbatamızı alsak da almasak da belediyeyi kendisine bırakmayacağız. Bağlar halkındır halkın kalacaktır” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)