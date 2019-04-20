20 Nisan 2019 04:16

Kılıçdaroğlu: İktidarın belediyelere baskısına karşı mücadele edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından gazetelerin Ankara temsilcileriyle kahvaltıda buluştu.

Kılıçdaroğlu: İktidarın belediyelere baskısına karşı mücadele edeceğiz

Fotoğraf: CHP Basın

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    Birkan BULUT
    Ankara

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin ardından dün gazetelerin Ankara temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Seçimlerden krize ve dış politikaya kadar birçok soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, iktidarın muhalif belediyelere baskı kurması halinde mücadele edeceklerinin altını çizdi. CHP’li belediye başkanlarına da ‘Enkaz devraldık demeyin, verdiğimiz 10 vaadi yerine getirin’ uyarısı da yapan Kılıçdaroğlu, çalışmadan maaş alanların hakkında hukuk içerisinde işlem yapılması gerektiğini vurguladı.

    Belediye başkanları için açıkladıkları 10 ilkeye dikkat çeken Kılıçdaroğlu, öncelikle belediye başkanlarından sözlerini tutmasını istediklerini, yerel yönetimlerden kaynaklı sorunların ivedilikle çözülmesi gerektiğini söyledi. Belediye başkanlarına verilen 10 ilkenin ne kadar uygulandığını sürekli takip edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, belediye başkanının yetkilendirdiği bir kişinin de istenilen bilgileri sürekli genel merkeze aktaracağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, cuma günü büyükşehir belediye başkanlarını davet ettiklerini, ardından bütün belediye başkanlarıyla toplantıları olacağını açıkladı.

    "BORÇTAN KORKMAYIN, İSRAF YAPMAYIN"

    Belediye başkanlarına “Sakın enkaz devraldık edebiyatı yapmayın” dediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, belediyelerin borçları olmasına rağmen önemli olanın borç verilebilirliği olduğunu dile getirdi. İzmir Belediyesinin de borcu olduğunu ama uluslarası kredi notuna bakmak gerekriğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Borçtan korkmayacaksınız, ciddi tasarruflar yapacaksınız, kaynak israfı yapmayacaksınız ve uluslarası kredi derecelendirme kuruluşları da size referans olacaklar” dedi. Hükümetin yasal düzenlemelerle yerel yönetimlerinde baskı kurmasına karşı programlarında ne olduğunun sorulması üzerine Kılıçdaroğlu'nun yanıtı: “Ayrımcılık yapılmayacak, her belediye için uygulanacaksa kurallara itiraz etmeyiz. Ama kurallar sadece muhalefete ait olan belediyelere yönelik girişimler olcaksa buna karşı itiraz edeceğiz. Mücadelesini yaparız.”

    Evrensel Gazetesi Ankara Temsilcisi Birkan Bulut ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu | Fotoğraf: CHP Basın

    "BELEDİYELER İŞSİZLİK SORUNUNU ÇÖZECEK DİYE BİR ŞEY YOK"

    Krizle birlikte giderek büyüyen işsizlik sorununda CHP'li belediyelerin ne yapacağına ilişkin ise Kılıçdaroğlu, daha önce kendi belediyelerindeki uygulamaları yeni kazandıkları belediyelerde de hayata geçireceklerini anlattı. Ayrıca belediye yatırımlarının aynı zamanda istihdam olanakları yaratacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kreş, yüzme havuz vb yaptığınızda için zaten insanları çalıştırmak zorundasınız. Ancak işsizlik sorununu belediye çözecek diye bir şey yok” dedi. Belediyeler liyakati esas alacklarını belirten Kılıçdaroğlu, kin ve öfkeyle hareket edilmemesi ve çalışmadan maaş alanların hakkında hukuk içerisinde işlem yapılması gerektiğini vurguladı

    "ERDOĞAN'IN DAKİKASI DAKİKASINA UYMUYOR"

    Türkiye'nin yönetilemediği sözlerinin erken seçim anlamına gelip gelmediğinin sorulması üzerine Kılıçardoğlu, “Erken seçimin doğru olmadığını, toplumun seçimlerden bunaldığını ifade etmiştim. Ancak Erdoğan şöyle bir cümle kurmuştu, 'Her şeyin sorumlusu' benim demişti. Dolayısıyla her şeyin sorumlusu olan Erdoğan'ın ülkeyi sağlıklı yönetmesi, ekonomideki kırılganlığı azaltması temel hedeflerindedir. Bunları yapmak için Erdoğan ne yapacak bilmiyoruz. Dünkü konuşmasını ben de izledim. Seçim öncesi de seçim sonrası da gerilimin olduğu bir Türkiye’yi asla doğru bulmadım. Gerilimi yaratan kendisidir, gerilimi sonlandıracak olan da kendisidir ama Erdoğan’ın dakikası dakikasına uymuyor” diye konuştu.

    KHK KARARI DEMOKRASİYE AYKIRI

    KHK'lı belediye başkanlarına mazbata verilmemesi ve YSK'nın bu konudaki itirazı reddetmesi konusunda ise Kılıçdaroğlu, bunun demokrasiye aykırı olduğunu söyledi. Hukukun fark gözetilmeden uygulanması gerektiğini belirten Kılıçaroğlu, “YSK şunu yapabilirdi: 'Ben hata yapmışım, şimdi seçimi yeniliyorum. KHK'lılar hariç yeniden seçimler yapılsın' diyebilirdi. Bu daha adaletli olabilirdi ama bu da yapılmadı. Erdoğan bu konuda bir adım atarsa demokrasi tarihine geçer.”

    İYİ PARTİ İLE İŞBİRLİĞİ BELEDİYELERDE SÜRMEYECEK

    Millet İttifakı'nın belediye yönetimlerinde de devam edip etmeyeceği sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, seçimlerdeki işbirliğinin yönetimlere yansıyacağını sanmadığını dile getirdi.  Atamalarda liyakatın esas alınarak partizanca uygulamalara izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in de bu konuda aynı düşüncede olduğunu söyledi.

    S400’LER NİÇİN ALINIYOR?

    Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın “S400’ler İstanbul ve Ankara’yı savunacak” açıklamaları hakkında ise “Demokratik bir ülkede temel bazı kararlar alınırken oturulur konuşulur, en azından muhalefete bilgi verilir. Ancak bu gelenek Türkiye'de bozuldu. S400’ler niçin alınıyor? Türkiye güvenliği için deniliyor ama hangi güvenlik için, hangi tehlikeye karşı? Şu da yazılıyor Katar'a Azerbeycan'a gönderilek. Oralara gönderilecekse neden para veriyorsunuz? Türkiye dış politikada birçok sorunu var, yalnızlaşmış bir ülke. Bugün Türkiye, üzerinde pazarllıklar yapılan bir ülke haline gelmiştir. Biri Putin'e gidiyor, diğeri Trump'a gidiyor. Devlet geleneğine göre yabancı bir devlet adamıyla konuşulurken tutanak tutulur. Damat Trump ile konuşuyor büyükelçi yok, dışişlerinden biri yok. Erdoğan Putin ile ne konuşuyor?” diye konuştu. S400 alınmaması konusunda bir çağrısı olup olmadığınının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu'nun yanıtı “Türkiye'nin buna neden ihtiyaç duyduğunu bilmeden bu konuda yorum yapmak doğru değil” oldu.

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