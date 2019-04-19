Hatay'da 1 Mayıs toplantısı: Ortak talepler etrafında birleşelim

Hatay’ın Payas ilçesinde yapılan 1 Mayıs’a hazırlık toplantısında, işçilerden, gençlere, emeklilere her kesimin kendi talepleriyle İskenderun’da yapılacak mitingde yerini alması çağrısı yapıldı.

Toplantıya 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Ali Karataş, Eğitim-Sen İskenderun Şube Başkanı ve Atatürkçü Düşünce Derneği İskenderun Şube Başkanı Faruk Soysal, Payas halkı ve gençleri katıldı.

"1 MAYIS'IN KİTLESEL GEÇMESİNİ SAĞLAMAMIZ LAZIM"

Toplantıda konuşan Ali Karataş, hükümetin büyükşehirlerde belediyeleri kaybetmesinde ekonomik kriz süreci, hayat pahalılığı ve yoksullaşmanın önemli bir etkisinin olduğuna dikkat çekti. 2019 yılının ekonomik ve siyasal açıdan zorlu bir yıl olacağını ve ekonomik krizin daha da derinleşeceğini ifade eden Karataş “Herkesin 1 Mayıs’a kendi talepleri ile katılması çok önemli. İşçiler kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesine karşı, hayat pahalılığına karşı taleplerini haykırırken gençler kendi sorunlarına dair taleplerini 1 Mayıs’ta dile getirmeli. Aynı zamanda çevremizi de katmamız ve 1 Mayıs’ın kitlesel geçmesini sağlamamız gerekiyor” dedi.

Bu dönem iktidarın aldığı yenilginin derinleştirilmesi gerektiğinin önemine değinen Karataş “Ortak talepler etrafında bir araya gelmemiz gerekiyor” dedi.

Ardından söz alan gençler, sadece 1 Mayıs değil sonrasında da etkinliklere devam edilmesinin önemine vurgu yaparak birlikte hareket edebilmenin önemine değindiler.

Toplantıda, İskenderun 1 Mayıs’ı için saat 15.00’te Yapı Kredi Bankası önünde toplanılacağı duyuruldu. (İskenderun/EVRENSEL)

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