Gebze Cezaevi önündeki ailelere polis saldırısı

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle açlık grevinde olan tutukluların aileleri, Gebze Cezaevi önünde oturma eylemi yapmak istedi, polis yine annelere saldırdı, coplarla itti, hakaret etti. Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevi önünde aileler 11 gün önce nöbet eylemi başlatmıştı.

Cezaevi önünde bir araya gelen aileler, “Bijî berxwedana zindanan” sloganı eşliğinde nöbet eylemini sürdürdü. Bir süre burada oturma eylemi yapan aileleri ablukaya alan polis, eylemin sonlandırılmasını istedi. MA'nın haberine göre eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden ailelere, polis tazyikli suyla saldırdı.

HDP İstanbul örgütü, polisin annelere müdahale ettiği görüntünün videosunu resmi Twitter hesabından paylaştı. Yapılan paylaşımda, “Bu zulüm yanınıza kalmaz! Tecrite karşı açlık grevinde olan çocukları için, Gebze Cezaevi önünde nöbet eylemi gerçekleştiren annelere, polis hakaret ederek jopla saldırdı. İnsanlıktan nasibini alamamış bir zihniyetin bu faşizan saldırısı kabul edilemez. #AnnelerDirenişte” ifadeleri kullanıldı.

Bu zulüm yanınıza kalmaz!

Tecrite karşı açlık grevinde olan çocukları için, Gebze Cezaevi önünde nöbet eylemi gerçekleştiren annelere, polis hakaret ederek jopla saldırdı.

İnsanlıktan nasibini alamamış bir zihniyetin bu faşizan saldırısı kabul edilemez.#AnnelerDirenişte pic.twitter.com/gWhYK6BXl9 — HDP İstanbul (@HDPistanbul) 19 Nisan 2019

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da görüntüleri “Gebze Cezaevi’nde açlık grevinde olan çocukları için hapishane önüne gitmeye çalışan annelere elle ve copla yapılan polis tacizi iktidarın nasıl zalim hale geldiğinin yüzüdür. Konunun takipçisi olacağım. Bu memurla ilgili bir işlem yapacak mısınız?” notuyla paylaştı. (HABER MERKEZİ)