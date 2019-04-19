Bornova Belediyesi’nde TİS coşkusu

Genel-İş 7 No’lu Şubenin örgütlü olduğu Bornova Belediyesinin şirketi Borbel Personel A.Ş’de geçtiğimiz hafta greve bir gün kala bağıtlanan ve 1277 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, bugün yapılan törenle imza altına alındı.

İmza töreni öncesi işçiler, Bornova belediye binası önünde toplanarak sloganlarla Büyükpark içinde kurulan tören alanına yürüyüş yaptı. “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Yaşasın 1 Mayıs alanlardayız”, “Kıdem hakkımız gasbedilemez” sloganlarıyla yürüyüş yapan işçiler, çekilen halaylarla toplu iş sözleşmesini kutladı.

İmza töreni öncesi konuşma yapan Genel-İş 7 No’lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, “İlk defa Bornova belediyesinde bir toplu iş sözleşmesi imzalanıyor. İşçiler taşerondaki sözleşmelere mahkum edilmiş, 696 sayılı KHK ile özgür toplu sözleşme hakkı elinden alınmıştı. KHK’ya rağmen Bornova’da bir toplu sözleşme yapıldı ve sosyal hakların yanı sıra işçilere en az net 586 TL ile en fazla 1153 TL arasında zam alındı” dedi.

Seçim öncesi söz verdiği gibi TİS masasına oturan ve görüşmelerin ardından sözleşmeyi imzalayan yeni Belediye Başkanı Mustafa İdug’a teşekkür eden Köroğlu, “Mazbatayı alır almaz, önce temizlik işleri şantiyesi sonra fen işleri şantiyesi sonrada şube binasını ziyaret olmak oldu. Kendisine bu tavrından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“BU TİS ÖRGÜTLÜLÜĞÜN SİMGESİDİR”

Fotoğraf: Evrensel

İşçilere seslenen Köroğlu, “İçindeki maddelere bakılmaksızın örgütlülüğün simgesidir, bu toplu iş sözleşmesi. Önce örgütlülüğümüzü kazandık sonra parayı kazandık. Her şeyden önce iş güvencemizi kazandık” dedi. Ardından TİS’te yer alan maddelere dair kısaca bilgi verdi. Köroğlu son olarak, yerel seçimlere değinerek, “Ülke karanlıktan aydınlığa doğru yol alıyor. işçi ve emekçileri açlığa, yoksulluğa, örgütsüzlüğe mahkum eden tek adam tek parti ittifakına bir ders verdi. Nerede verdi, İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Diyarbakır da verdi. Şimdi önümüzde 1 Mayıs var, 1 Mayıs’ta örgütlü gücümüzü büyütme kıdem tazminatı hakkımızı gasp etmek isteyenlere bir ders daha verme zamanı” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İdug ise “Şarkımızın içerisinde insana değer, kadın, çocuk güven var. Biz aynı noktadan bakıyoruz. Size verilen zamlar bizim verdiğimiz bir şey değil, hakkınız olanı aldınız, olması gerekendir, geç kalınmıştır. Çalışan memnuniyetini sağlarken benim de sizden istediğim bir şey var. Halkın memnuniyetini sağlamak. Sizlerden bunu bekliyorum” dedi.

Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da konuşmasında, “Genel iş emeğinin hakkını alır, ama halk için hizmet edeceğini bilir, demokrasi için mücadele eder, aydınlık bir ülkeden yana olur. Bu sorumluluklarla hareket eder.

12 Eylül’de Abdullah Baştürk yargılandı. Orada bir sınıf diğer sınıfı yargılıyordu. Baştürk’ün mahkemede yaptığı konuşmadır Genel-İş’in ilkeleri. Emeğe yönelik saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz. Yapısal reformlar diye ortaya çıkan bir bakan var. Reform yeniliktir, iyileştirmedir. Bunda yenilik yok. Emekçiye zulüm var. Kıdem tazminatımızı yine gündeme getirdiler. Bir de BES’i entegre ettiler. Kıdem tazminatımıza asla dokundurtmayacağız. Buradan size söz. Hazırız mücadeleye” diye konuştu.

TİS’TE NELER KAZANILDI?

Fotoğraf: Evrensel

KHK’ya rağmen yapılan toplu iş sözleşmesinde kapsamdaki işçiler asgari ücrete gelen zamdan ve yüzdelik dilimlerden faydalandırıldı, İşçi maaşlarında net 580 ile 1115 TL arasında artış sağlandı. Sosyal haklarda yapılan iyileştirmelerin yanı sıra kadın işçiler içinde önemli kazanımlar elde edildi.

TÜRKİYE’DE İLK

Buna göre Türkiye’de bir ilk olan kadın işçilere ayda bir gün ücretli regl izni, doğum yapan kadın işçiye yasal sürenin yanı sıra ek olarak 8 hafta ücretli izin, eşine şiddet uygulayan işçinin maaşı, eşinin şikayeti üzerine 6 ay boyunca eşine ödeme ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde tüm kadın işçiler bir gün ücretli izin hakkı elde etti. (İzmir/EVRENSEL)