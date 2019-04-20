Roma Bostanı'na davet: Tohumları serpmeye gelin

Roma Bostanı insanları, İstanbulluları 21 Nisan Pazar günü, Beyoğlu Cihangir’deki Roma Bostanı’na tohum topları serpmeye davet etti.

Tohum serpme etkinliği, 21 Nisan'da saat 15.00-20.00 arası yapılacak. Etkinlik, Fukuoka’nın öğretileriyle ve tohum toplarıyla yeşillendirilmiş Edessa Doğal Tarım Merkezinde yaşayan Kutluhan Özdemir’le yapılacak kısa bir sohbetin ardından başlayacak.

Davet metninde şu ifadeler yer alıyor: "Toprak işlemenin, gübrelemenin, yabani ot temizliğinin yapılmadığı ve tarım ilaçlarının kullanılmadığı doğal tarım anlayışında, doğanın kendine yeterliliğine inanılır. Bu anlayışla en çorak yerlerde bile kendine yeten gıda ormanları kurulabileceği kanıtlanmıştır. Ekinlerin ihtiyacı olan tek şey, doğanın ellerine emanet edilmektir. Bu nedenle, insan alçakgönüllülükle doğanın bilgeliğine teslim olmalıdır. Biz sadece tohum topları yaparsak ve sonra bunların içine çok çeşitli, ormanlık ağaç, meyve ağaçları, sebze, tahıl ve yonca gibi yeşil gübre bitkilerinin tohumlarını koyarsak, yağmurlar başlamadan önce bu tohum toplarını saçıp gerisini doğaya bırakabiliriz. Bütün bitkilerin tohumlarını içeren çok çeşitliliği kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde büyük bir tohum çeşitliliğine sahip olarak ekim yapabilir, çorak dağları ve çölleri yeşillendirebiliriz." (HABER MERKEZİ)

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