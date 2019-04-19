"Kıdem tazminatı hakkımız için 1 Mayıs alanında buluşalım"

Emek Partisi (EMEP) Esenyurt ilçe örgütü, fabrika önlerinde dağıttığı bildirilerle işçileri 1 Mayıs’a çağırdı. “Krizin faturasını işçiler, emekçiler değil patronlar ödesin” diyen EMEP üyeleri, işçileri kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine ve Bireysel Emeklik Sistemi’nin (BES) zorunlu hale getirilmek istenmesine karşı birleşmeye çağırdı.

Fotoğraf: Evrensel

Bildiri dağıtımı sırasında işçilere seslenen EMEP Esenyurt İlçe Yöneticisi İbrahim Kızılyer şunları söyledi: Kazanılmış haklarımızın birçoğunu 17 yıl boyunca budadılar. Esnek çalışma sistemini oturttular, fazla mesaileri zorunlu hale getirdiler. Şimdi de daha önce caymış olduğumuz BES’i zorunlu hale getiriyorlar. Kıdem tazminatını fona devrettikten sonra BES fonu ile birleştirip patronların kasasına aktarmak istiyorlar. Son kalemiz olan kıdem hakkımızı sahiplenmek için sizi 1 Mayıs’a çağırıyoruz. İşçilerin emekçilerin bayramı 1 mayıs, mücadele günüdür 1 Mayıs. İşçiler birleşmeli ve bu 1 Mayıs’ta kıdem tazminatına sahip çıkmalıdır. Birleşelim ve 'kıdem tazminatı bizim iş güvencemizdir' diyelim.”

Fotoğraf: Evrensel

28 Nisan’da Esenyurt Tabela mahallesinde yapılacak yerel 1 Mayıs kutlamasına katılım çağrısı yapan Kızılyer, “Yerellerde yapılacak kutlamalarında birleşip 1 Mayıs meydanlarına daha güçlü bir şekilde gideceğiz” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)