Niğde’de hızla yayılan hastalığın nedeni günlerdir bulunamadı

Niğde’de son 6 gün içinde yaklaşık 1500 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Hastalanma nedeni konusunda farklı iddiaların olduğunu öne süren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Özellikle içme suyuna yönelik söylentilere yetkililer ‘su temiz’ diyorlar. Bu durumda yaygın hastalığın nedeni nedir? Yurttaş bunu sorguluyor” dedi.

Konuyla ilgili soru önergesi de veren Gürer, Niğde’de birden çok yeraltı kuyusundan sağlanan içme sularının ayrı ayrı güncel su numune analizlerinin sürekli kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

SORUNUN SEBEBİ GÜNLERDİR BULUNAMADI

Gürer, çoğunluğu çocuk olmak üzere 6 gün içinde yaklaşık 1500 hastanın hastanelere başvurduğunu hatırlatarak, “Aradan 6 gün geçmesine rağmen ilgili ve yetkili kurumlar kamuoyuna tatmin edici bir açıklamada bulunmamıştır. Yetkililer yaptığı açıklamada içme suyu analizi yapıldığını ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını belirtilmekte, olayın mevsimsel koşullar ve yağış durumlarına bağlı olarak daha çok bulaştırıcılığı yüksek virüslerden kaynaklandığının tahmin edildiği ifade edilmektedir. Böylesine önemli bir vakada, devletin kurumlarının tahminler üzerinden hareket etmesi düşünülemez. 6 gün önce başlayan ve halen devam eden sorunun sebebinin bu kadar süre içinde bulunamamış olması ayrıca düşündürücüdür” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de hızla yayılan hastalığın nedenini sordu Fotoğraf: Ömer Fethi Gürer

“HASTALIKLARIN SEBEBİ ARSENİK Mİ?”

Milletvekili Gürer, 1500’e yakın vatandaşın aynı dönemde aynı şikayetlerle hastanelere başvuru yapması karşısında, ilgili kurum ve kuruluşların soğukkanlı olmalarını eleştirdi ve sorunun nedenini bulamamış olmalarının “üzüncü verici” olduğunu belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, içme suyuna kanalizasyon karıştığı yönündeki halk arasındaki söylentilere de değinerek, “Niğde’de yeraltı kuyularından çıkarılan ve sularda arsenik olayının arttığı gibi dedikodular yaygındır. Özellikle yurtlarda kalan üniversite öğrencileri hemen hemen her gün ambulanslarla hastaneye taşınmaktadır. Ayrıca üniversite yanında yer alan çevre felaketi Akkaya Barajı, yaydığı koku ile Niğde ve Bor’u ciddi etki altına almaktadır. Canlı yaşamaz olan baraj sularında arada oluşan köpükler insan boyunu aşmaktadır. Bu bölgede oluşan yaygın kokuyla o bölgeden geçenler bile etkilenmektedir. Yakın çevreye yoğun yayılan koku ile oluşabilecek hava değişkenliğinin etkisi yabana atılmamalıdır. Bu durum ayrıca araştırılmalıdır. Yüzlerce kişiyi etkisi altına alan hastalığı, mevsim değişkenliğine bağlamak akıllarda soru işaretlerine neden olmaktadır. Bir an önce hastalığın nedeni kamuoyuna açıklanmalıdır. Gerekli önlemler alınmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)