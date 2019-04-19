BM’den Suriye’deki ‘yabancı çocuklar’ için acil yardım çağrısı

Suriye’de IŞİD militanlarıyla zorla evlendirilen yabancı kadınların bu evliliklerinden olan çocuklarının, ülkelerine geri dönüşleri uzun zamandır Avrupa ülkelerinde sorun yaratıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ise Suriye’nin kuzeydoğusunda Al-Hol Kampı’nda bulunan ve sayılarının 2 bin 500 civarında olduğu tahmin edilen yabancı çocukların geleceği konusunda ilgili ülkelerin vakit geçirmeden katkı vermesini istedi.

Euronews’un haberine göre, BM’nin bölgesel insani yardımlardan sorumlu koordinatörü Panos Moumtzis, Cenevre’de konu ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, “Çocuklar en başta öncelikli ve acil olarak bu savaşın mağdurları olarak değerlendirilmeli. Çocukların en iyi çıkarına olacak şekilde bir çözüm için kararlar verilmeli” dedi. Kampta IŞİD’in Suriye’de bozguna uğramasının ardından kaçan 75 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

FRANSIZ MAHKEME YETKİSİZLİK KARARI VERDİ

Son olarak Suriye’de Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) kontrol ettiği Roj kampında bulunan iki Fransız kadının çocuklarıyla birlikte ülkeye geri dönebilmek için avukatları aracığıyla Paris’te açtıkları davada idari mahkeme yetkisizlik kararı verdi. Kadınların avukatları, bu kez Danıştay aracığıyla AİHM’den görüş alınmasını talep etti.

Öte yandan Suriye’nin cihatçıların kontrolünde son vilayeti İdlip’in geleceği ile ilgili 25-26 Nisan tarihlerinde Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla Astanha’da bir toplantı düzenlenecek. (DIŞ HABERLER)