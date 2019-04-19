İstanbul'da BAE istihbaratından 2 kişi casusluktan gözaltına alındı
İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı 2 istihbarat yetkilisinin casusluk iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edildi.
Arşiv | Fotoğraf: BMN Network/Flickr (CC BY-2.0)
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddia edilen iki istihbarat görevlisi İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen iki istihbarat görevlisi yakalandı.
Şüphelilerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilişkisinin olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. (AA)
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