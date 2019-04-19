Mueller raporu: Rusya müdahale etmek istedi ama Trump’ın suçu yok

ABD’de Rusya’nın Başkan Donald Trump’la bağlarını araştıran soruşturmaya ilişkin raporun tamamı yayımlandı. Rapora göre “Trump’ın Rusya ile bağını ispatlayacak delil yok”.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında, “ABD Başkanı Donald Trump veya onun seçim ekibi ile Ruslar arasında herhangi bir gizli iş birliği yapıldığına dair delil bulunmadığı” sonucuna ulaşıldığını açıkladı.

Bakan Barr, rapor hakkında düzenlediği basın toplantısında, “Rus hükümeti başkanlık seçimlerimize müdahale etmeyi amaçladı ancak Mueller’ın raporuna göre, Ruslar Trump ya da onun seçim kampanyası ile herhangi bir gizli iş birliği sağlayamadı” dedi.

ADALETİ ENGELLEME MESELESİ

Barr ayrıca Mueller’ın “Trump’ın adaleti engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğu” şeklindeki yorumlarına katılmadığını, bu sürecin şeffaf ve hassas bir şekilde yürütüldüğünü ve Beyaz Saray’dan herhangi bir baskı görmediklerini ileri sürdü.

Rapora göre ise Trump adaleti engellediği iddialarının soruşturulmasını önlemek için Mueller’i görevden almaya çalıştı. Trump haziran 2017’de, Beyaz Saray Danışmanı Don McGahn’dan Mueller’in görevden alınması için başsavcıyı aramasını istedi. McGahn’ın bu talebi reddettiği belirtildi. Bu nedenle Mueller raporda, Trump’ın adaletin engellenmesi suçu işlediği sonucuna varamadığını ifade etti.

RAPORU KONGREYE GÖNDERDİ

Soruşturma sonucunda Trump’ın aklandığı değerlendirmesini yapan Barr, ABD Başkanı’nın “öngörülemez” bir süreçle karşı karşıya kaldığını ve bu süreçte medyada ortaya çıkan atmosferin de kendisi aleyhine çalıştığını ileri sürdü.

Barr’ın basın açıklamasından kısa bir süre sonra Mueller raporunun redakte edilmiş hali Adalet Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı. Yayımlanan 448 sayfalık raporun bazı kısımları devam eden soruşturmaların gizliliği nedeniyle kapatıldı.

TRUMP’IN KEYFİ YERİNDE

Barr’ın basın toplantısından bir süre sonra Beyaz Saray’da konuyla ilgili olarak basın mensuplarına açıklamalar yapan Trump, “Bugün çok iyi bir gün geçiriyorum.” dedi.

Trump, “(Ruslarla) Hiçbir zaman gizli iş birliği yoktu. Bu hile başka bir başkanın başına gelmemeli” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Trump’ın Twitter hesabından “Game of Thrones” adlı Amerikan dizisine gönderme yaparak “Oyun bitti: Gizli iş birliği yok, adaleti engelleme yok” şeklinde paylaşımda bulunması dikkati çekti. Trump’ın paylaşımı kısa sürede Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi.

NE OLMUŞTU?

Özel Savcı Mueller, yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturması raporunu 22 Mart’ta Adalet Bakanı’na teslim etmiş, William Barr da ertesi gün Kongreye soruşturma sonuçlarıyla ilgili gönderdiği mektubunda, “Özel Yetkili Savcı’nın soruşturmasında, Trump kampanyasının veya onunla ilişkili herhangi bir kişi veya yetkilinin, 2016 başkanlık seçimlerini etkileme çabasında Rusya ile komplo veya iş birliği yaptığı tespit edilmemiştir. Adalet Bakanlığının bulguları ABD Başkanı’nı tam ve kesin olarak aklıyor” değerlendirmesinde bulunmuştu. (DIŞ HABERLER)