YSK, AKP’nin olağanüstü itiraz başvurusunu pazartesi günü görüşecek

Meltem AKYOL

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını alması sonrası gözler Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) çevrildi. HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK’nin başvuruyu pazartesi günü görüşeceğini söyledi. Değerlendirme için bir süre kısıtlaması bulunmadığını belirten Tiryaki, “AKP’nin iddialarının doğru olup olmadığı, doğru ise seçim sonucuna etki edip etmediği” gibi noktaların açığa kavuşturulacağını ifade etti.

AKP’NİN BAŞVURUSU PAZARTESİ GÖRÜŞÜLEBİLİR

Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin Evrensel’e konuşan Tiryaki, “İstanbul için AKP, olağanüstü itiraz yolu ile başvuru yaptı. Daha önce Büyükçekmece için de bir başvuru yapmıştı. Burada ‘Nüfus müdürlüğünde çalışan birkaç memurun hayalı kayıtlar yaptığını, insanların gerçekte oturmadığı yerlerde oturmuş gibi gösterildikleri, kendi bilgileri dışında kimliklerinin toplandığı, yerlerine sahte imza atıldığı’ gibi iddialar sıralanmıştı. Şimdi YSK bu başvuruları bu hafta sonu görüşebilirdi esasında, fakat pazartesi görüşme eğilimi ağır bastı. Bir aksilik olmazsa AKP’nin İstanbul seçimleri için yaptığı başvuru pazartesi görüşülecek. Aynı gün karar verilir mi, verilmez mi bir şey diyemem” dedi.

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KANUNDA SÜRE SINIRLAMASI YOK

Başvurunun ne zamana kadar karara bağlanması gerektiğine dair bir süre kısıtlaması olmadığının altını çizen Tiryaki, “Kanunda ‘derhal görüşülür’ deniliyor. Şu kadar sürede görüşün gibi bir sınırlama yok. Bu iddiaların içeriği incelenecek, bu iddiaların doğru olup olmadığı, doğru ise seçim sonucuna etki edip etmediği ama bundan önce de hani doğru olsa ve seçim sonucuna etki etse de biz bunu inceleyip iptal eder miyiz, edemez miyiz gibi birkaç başlıkta incelenecek ve karar verilecek” dedi.

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KANUN NE DİYOR?

Öte yandan AKP’nin olağanüstü itiraz için kanunen “Seçim sonucunu değiştirebilecek olması” şartının aranması gerekiyor. Kanun’un 130’uncu maddesinde, “Seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılan itirazlar”ın “Seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde” inceleneceği belirtiliyor. Aynı maddede ayrıca, “Alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması”nın itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmeyeceği kaydediliyor.

HDP’DEN ŞEMDİNLİ VE ESENDERE İÇİN OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ

HDP ise Hakkari’nin Şemdinli ilçesi ile Yüksekova’nın Esendere beldesindeki usulsüz seçmen kayıtlarının incelenmesi ve seçimlerin yenilenmesi talebiyle olağanüstü itirazda bulundu.

YSK’ye verilen itiraz dilekçesinde Şemdinli’de HDP’nin 3 bin 303 AKP’nin ise 3 bin 447 oy aldığı ve aradaki farkın 154 olduğu hatırlatıldı. Şemdinli’de 8 ayrı adreste toplamda 1976 seçmen kaydının tespit edildiği ve gerekli yerlere bildirilmesine rağmen itiraz süreçleri içerisinde başvuruların kanunun öngördüğü biçimde incelenmeden karara bağlandığı ifade edildi. Aynı durumun Esendere beldesi için de geçerli olduğu belirtilen dilekçede burada da 6 ayrı adreste 691 seçmen kaydının tespit edildiği vurgulandı. Esendere’de AKP ile HDP arasındaki oy farkı 77.

YSK, HDP’nin yerel seçimleri kazanan KHK’li belediye başkanları ile meclis üyelerine mazbata verilmemesi kararına ilişkin HDP’nin yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu reddetmişti.

YSK’NİN KHK’Lİ KARARINA KARŞI AYM’DEN ‘HAK İHLALİ’ KARARI ÇIKABİLİR

Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Mehmet Emin Aktar ise 31 Mart yerel seçimlerinde başkan olarak seçilmelerine rağmen kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildikleri gerekçesiyle YSK’nin mazbataları ikinci olan adaya vermesi kararını Mezopotamya Ajansına değerlendirdi. Aktar, YSK’nin KHK’lilere mazbata verilmemesi kararına yapılacak itirazda AYM’nin “hak ihlali” kararı verebileceğini belirterek, bu durumda ya mazbatayı seçilene verme ya da meclis üyelerinin kendi aralarında belediye başkanı seçme yoluna gidebileceğini belirtti. (HABER MERKEZİ)