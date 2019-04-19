İşkence yapan polislere takipsizlik, işkenceyi protesto edenlere dava

Volkan PEKAL

Adana

2016'da gözaltında ters kelepçeyi insan haklarına aykırı olduğu gerekçesi ile reddettiği için darbedilen ve hastaneye götürülmeyen Avukat Tugay Bek için basın açıklaması yapan EMEP, KESK’e bağlı sendikalar, demokratik kitle örgütlerinin üye ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında açılan dava pazartesi günü görülecek.

Geçtiğimiz yıl açılan soruşturmadan sonra açılan davada savcılık işkenceye karşı bir araya gelen emekçileri eylem için izin almamakla suçluyor. Pazartesi günü Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada yargılananlar arasında Bek’in avukatlığını yaptığı SES ve bağlı olduğu KESK’e bağlı sendika yöneticileri, Emek Partisi İl Başkanı Sevil Aracı, ÇHD üyeleri de bulunuyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE RAĞMEN TESPİT EDEMEMİŞLER!

Davayı değerlendiren Emek Partisi İl Başkanı Sevil Aracı, basın açıklaması yapmak için izin alınmasına gerek olmadığını belirterek davanın kısa sürede beraatle sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Darbeden polisler hakkında takipsizlik verildiğini hatırlatan Aracı, “Kamera görüntüleri olmasına rağmen polislerin tespit edilemedikleri iddia edilerek takipsizlik kararı verildi. Ancak tespit edilemediği söylenen polisler, kendilerine zarar verildiği iddiası ile şikayette bulunabildi. Tugay Bek hakkında görevli memura direnmek suçundan ayrı bir dava açılmıştı. Sonra da olayı protesto edenlere 2911 sayılı Kanun’a muhalefet suçundan dava açıldı. Ortada çok açık bir hukuksuzluk var” dedi.

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