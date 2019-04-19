Fındıklı’da işçi ve üreticiler ortak 1 Mayıs kutlamasına hazırlanıyor

Ali Osman ERTAŞ

Rize

Rize’nin Fındıklı ilçesinde sendikalar, odalar, siyasi partiler ve kitle örgütlerinden oluşan ortak komite 1 Mayıs hazırlıklarını sürdürüyor.

Kıdem tazminatı, kadro, doğanın korunması talepleri etrafında 1 Mayıs’a hazırlandıklarını belirten Belediye-İş Rize-Artvin Bölge Temsilcisi Yaşar Kaspar, “Taleplerimizi dile getirmek için örgütlü olduğumuz tüm ilçelerde alanlarda olacağız” dedi.

10 bini geçen üyeleri bulunduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı, Mehmet Ali Özsoy da “Daha çok çay sorunlarının olduğu bölgede, son yıllarda çay alımına kota konulması, özel sektörün yarı fiyata çay alımı yapması sorunumuzun daha da çoğalacağını gösteriyor. 1 Mayıs’ta üyelerimize çağrı yaparak taleplerimizi alanlarda seslendireceğiz” diye konuştu.

1 Mayıs Tertip Komitesinde yer alan Emek Partisi Fındıklı İlçe Başkanı Hasan Zorlucan da şunları söyledi:

“İşçi ve emekçilerin yaşadıkları sıkıntıları, taleplerini dile getirmeleri için 1 Mayıs önemlidir. Krizin yaratanı emekçiler değildir, bunu, yaratan sermaye ve iktidarın üstlenmesi gerekiyor. Kıdem tazminatının fona devri söz konusu. Bu işçilere yönelik bir saldırıdır. Bunlarla birlikte bölgemizde özellikle çay sektörünün üstünde kara bulutlar dönüyor. Başta kriz olmak üzere tüm sorunları dile getireceğimiz taleplerimizi alanlarda göstereceğimiz bir 1 Mayıs olacak.”

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