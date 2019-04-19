İzmir'de Yenifoça Mahallesi halkı elektrik kesintilerini protesto etti

İzmir’in Foça ilçesine bağlı Yenifoça Mahallesi’nde oturanlar sıklıkla elektrik kesintisi yaşandığını belirterek, eylem yaptı, imza kampanyası başlattı.

Yenifoça Forum Platformu üyesi 100 kişi, elektrik dağıtım şirketi bürosu önünde bir araya geldi.

İzmir Foça’da Yenifoça Mahallesi halkı elektrik kesintilerini protesto etti Fotoğraf: DHA

Yenifoça’da sıklıkla elektrik kesintilerinin yaşandığını belirten topluluk, soruna çare bulunmasını istedi. Topluluk adına açıklamayı yapan Yenifoça Forum Platformu Dönem Sözcüsü Ezgi Levent, imza kampanyası başlattıklarını belirtti.

İzmir Foça’da Yenifoça Mahallesi halkı elektrik kesintilerini protesto etti Fotoğraf: DHA

Ezgi Levent, “Yılların getirdiği bir ihmal edilmişlikle yaşıyoruz. Foça’nın en büyük mahallesiyiz. Nüfusumuz yazın ilçe merkezinin iki katına çıkıyor. Mahrumiyetlerimiz, son zamanlardaki elektrik kesintileriyle daha da büyüdü. Gece karanlıktayız. Soğuksa ısınamıyoruz. Sıcaksa gıdalarımız bozuluyor. Habersiz kesintilerden cihazlarımız arızalanıyor. Bilgi edinmek için dağıtım şirketini arıyoruz, tatmin edici bir cevap alamıyoruz. Dağıtım şirketi yeterli yatırımı yapmalı, iletim hatları ve trafo merkezlerini bölge koşullarına uygun hale getirmelidir. İmza kampanyası başlattık. Sorun çözülene kadar takipçisiyiz” dedi. (İzmir/DHA)