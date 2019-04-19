Sakarya'nın otomotiv ihracatı yüzde 14 arttı

Sakarya'da yılın ilk çeyreğinde üretilen 71 bin 839 aracın yüzde 88,5'i ihraç edildi. İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları sektörleriyle adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına mart ayında 500 milyon 274 bin dolar katkı sağladı.

İlk çeyrekte Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3,6 katkı sunan Sakarya'da en çok ihracat, 1 milyar 243 milyon 448 bin dolarla otomotiv endüstrisinde gerçekleştirildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde üretilen 366 bin 260 aracın 323 bin 985'i ihraç edilirken, bu rakamda yüzde 19,6'lık oranla Sakarya'nın payı büyük oldu. Sakarya, ürettiği 71 bin 839 aracın yüzde 88,5'ine denk gelen 63 bin 572'sini ihraç etti. Sakarya'nın otomotiv ihracatı martta bir önceki aya yüzde 14 arttı.

BANTTAN GÜNDE 798 ARAÇ İNDİ

Toyota, Otokar ve Türk Traktör gibi şirketlerin üretim yaptığı Sakarya'da, mart ayında 24 bin 342 otomobil, 58 midibüs, 115 otobüs, 35 kamyonet, bin 961 traktör olmak üzere toplam 26 bin 511 araç üretildi. Buna göre söz konusu dönemde kentte, günde 798 araç banttan indirildi.

Şirket bazında ilk çeyrek rakamlarına bakıldığında, Toyota üretim ve ihracatta 66 bin 938'le liderliğini korurken, Türk Traktör 4 bin 482 ile ikinci, Otokar 419 araç üretimiyle üçüncü sırada yer aldı.

OTOKAR'DAN YÜZDE 161'LİK İHRACAT ARTIŞI

Savunma sanayisinin öne çıkan şirketlerinden Otokar, mart ayında otobüs, midibüs ve kamyonet olmak üzere toplam 208 araç üretti. Geçen yıl mart döneminde 54 araç ihraç eden Otokar, bu yıl yüzde 161 artışla 141 aracı yurt dışına sattı.

Türk Traktör ise yılın üçüncü ayında ürettiği bin 961 traktörün bin 408'ini ihraç etti.

İnfografik: AA

KRİZİ BAHANE EDEN ŞİRKETLER ÇALIŞMA KOŞULLARINI AĞIRLAŞTIRMIŞTI

Yüksek ihracat rakamlarına karşın otomotiv patronları krizi bahane ederek fabrikada çalışan işçilere ağır çalışma koşullarını dayatmıştı. Daha önce Evrensel'e mektup yazan işçiler, yüksek enflasyon karşısında ücretlerinin ezildiğini; ağır çalışma koşulları nedeniyle meslek hastalıklarına yakalandıklarını anlatmıştı.

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Krizin işçi ve emekçiler tarafından ağır şekilde hissedilmeye başladığı dönemde Türk Traktör'de de fatura işçilere kesilmeye çalışılmıştı. İşten atmalarla gündeme gelen Türk Traktör'de vardiya sayısı düşürülmüştü. (EKONOMİ SERVİSİ)

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