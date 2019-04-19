Çorlu'da tren kazasında yaşamını yitirenlerin aileleri nöbete başladı

Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 338 kişinin yaralandığı tren kazası ile ilgili başsavcılık tren şefi, 2 makinistle, siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD'nin üst yönetiminde yer alan kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Sadece 4 kişi hakkında dava açılması kararına isyan eden aileler, Çorlu Adliyesi önünde eylem yapma kararı aldı. Aileler, bugünden itibaren hafta içi her gün 10.00-12.00 saatleri arasında Çorlu Adliyesi’nde bir araya gelip eylem yapacaklarını duyurdu.

Gerçek sorumluların gizlenmesine ve aklanmaya çalışılmasına tepki gösteren aileler, sabah saatlerinde adliye önünde bir araya gelmek istedi. Ancak polis engeli ile karşılaştı. Adalet nöbeti başlatmak isteyen aileler nöbeti tutmakta kararlı olduklarını belirtti.

Aileler yaptıkları açıklamada şunları söyledi: "Savcılık en alt düzeyde sorumluluğu bulunan sadece 4 kişiye dava açılmasına karar verirken, diğer tüm sorumlular için takipsiz kararı vermiştir. Bu durum adalet arayan, adalet beklentisi olan biz aileleri derinden sarsmış ve acımıza bir acı daha eklemiştir. Acısını içine gömüp mahkeme koridorlarında adalet arayan, tüm sorumluların tespit edilip yargılanmasını isteyen bizler açısından bu kararın kabul edilmesi mümkün değildir. Bu karar gerçek sorumluları gizleme ve aklama anlamına gelmektedir. Buna sessiz kalmayacağız. Hiçbir zaman da susmayacağız. Bu hukuksuzluğa asla izin vermeyeceğiz. Çorlu tren katliamında yaşamını yitirenlerin, yaralananların aileleri olarak, hukuka ve vicdana aykırı bu kararın değerlendirileceği ve kaldırılacağı güne kadar her gün Çorlu Adliyesi önünde adalet taleplerimizi haykıracağız ve bu işin peşini asla bırakmayacağız."

Sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, milletvekilleri, Tekirdağ Barosu üyesi avukatlar, başsavcıyla görüşüyor.

Aileler Çorlu Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştiriyor:

“En alt düzeydeki 4 kişi dışında tüm sorumlular hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. Hukuka ve vicdana aykırı bu karar kaldırılıncaya dek burada nöbetteyiz”#ÇorluİçinAdalet #ÇorluTrenKatliamı pic.twitter.com/KKbESh9YQe — Sosyal Hukuk (@sosyalhukuk) 19 Nisan 2019

Tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz Sel, "Adalet için burdayız" dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de ailelere destek vermek üzere Çorlu Adliyesi'ne geldi. Yüceer, sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımında "Çorlu tren faciasının üzerinden 286 gün geçti. Sorumlular hala yargılanmadı. Katliamın üzeri örtülmesin diye Çorlu Adliyesinde adalet nöbetimize başladık. Tüm sorumlular yargılanana kadar peşini bırakmayacağız." dedi. (HABER MERKEZİ)