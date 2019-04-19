Erdoğan, 31 Mart'ta seçilemeyen iki adayı bakan yardımcılığına atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yardımcılığına 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den aday gösterilen ancak seçilemeyen iki ismi atadı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, AKP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam da Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan diğer isim oldu.

FATİH METİN KİMDİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Fatih Metin, Bolu'da, AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarka gösterildi. AKP'nin kaybettiği illerden Bolu'da belediye CHP'nin adayı olan eski milletvekili Tanju Özcan'a geçti. AKP'nin Bolu eski il başkanı, milletvekili ve Ticaret Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Fatih Metin, Boluspor Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciliği de yapmış bir isim.

ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ KİMDİR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Özgül Özkan Yavuz ise 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin Kadıköy Belediyesi adayı olarak gösterildi. Yavuz yüzde 19,54 oy alarak seçimleri kaybetti. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olan Özgül Özkan Yavuz, Turizm Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğü Planlama Dairesi’nde Şehir Plancısı olarak çalıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projelerinde görev alan Yavuz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcılığı ile Genel Sekreterlik görevinde de bulundu.

SERDAR ÇAM KİMDİR?

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına atanan Serdar Çam ise 2011 tarihinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı’na atandı. Serdar Çam, 2002-2009 yılları arasında Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2009-2011 yılları arasında da TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulundu.

ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olan Çam, MÜSİAD Genel Sekreter Yardımcılığı, Yunus Emre Vakfı ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu üyelikleri ile Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinde yer aldı. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan'dan 9 rektör ataması: AKP'ye yakın isimler dikkat çekiyor