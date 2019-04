AMP Hikayeler, Google arama sonuçlarına geliyor

Snapchat ve Instagram ile hayatımıza giren hikaye (Story) formatını uygulamadan bağımsız halde kullanıcılara sunmaya olanak sağlayan AMP Hikayeler, Google arama sonuçlarında gösterilmeye başlanacak.

Dün gece Tokyo’da düzenlenen AMP etkinliğinde duyurulan yeniliğe göre AMP Hikayeler, arama sonuçlarında kendisine özel bir alanda yayınlanmaya başlandı. “Things to do in Tokyo” (Tokyo'da yapılacak şeyler) gibi arama sonuçlarında görülen sonuçlar şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılarla sınırlı.

İlk olarak seyahat içerikleri ile başlayan AMP Hikayeler sonuçları, bir süre sonra tüm kategoriler için yayınlanmaya başlanacak.

GOOGLE AMP HİKAYELER (AMP STORIES) NEDİR?

Google, “AMP Hikayeler”i, mobil için tasarlanmış görsel açıdan zengin hikaye anlatıcılığı şeklinde tanımlıyor. Snapchat ve Instagram’daki hikayelere benzer biçimde, haberler hikaye formatında, zengin görseller eşliğinde sunuluyor. Ekranın sağ ya da sol kenarına dokunarak hikaye sayfaları arasında gezinebiliyorsunuz.

Metinden çok görsel sunumun ön planda olduğu AMP Hikayeler, hem mobil hem de masaüstü tarayıcılar tarafından görüntülenebiliyor.

EVRENSEL, TÜRKİYE'DE AMP HİKAYE YAYINLAYAN İLK YAYINCI

Google’ın AMP Stories (Hikayeler) adını verdiği uygulama, 13 Şubat 2018'de Google Developers üzerinden tanıtıldı. Öncelikle mobil kullanım için geliştirilen AMP Hikayeler, Snapchat, Instagram ve Facebook hikayelerinin aksine, bir uygulamaya bağımlı değil.

CNN, The Washington Post, Wired, Vox ve Mashable gibi medya kuruluşlarının ilk örneklerini oluşturduğu AMP Stories'i Türkiye'de kullanan ilk yayıncı Evrensel oldu. Evrensel'in AMP Hikayeler formatındaki ilk içeriği, 8 Mart 2018'de yayınlandı. (MEDYA SERVİSİ)