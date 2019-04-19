Kasaplar, kırmızı et ve tavuk zammına tepki gösterdi

Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, tavuk ve kırmızı et fiyatlarının arttığını belirtip, tepki gösterdi. Yardımcı, “Yüzde 20 zam geldi. 3-4 gündür fiyatların önünü alamıyoruz” dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı Fotoğraf: DHA

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan ramazan ayı öncesi tavuk ve kırmızı et fiyatlarının artmasını eleştirdi. Her yıl ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarında istenmeyen artışın gündeme geldiğini belirten Yardımcı, “Et geçen sene de bu sene de 46 TL’ydi; ancak 3-4 gündür fiyatların önünü alamıyoruz. Dana kıymayı esnafımız 50-52 TL arasında satıyor. Tavuk etinin fiyatı da 11 ile 12 TL arasında. Pahalı mı? Evet, pahalı” diye konuştu.

Kırmızı ette ithal büyükbaşlarla fiyatların aşağı çekilebildiğini kaydeden Başkan Yardımcı, tavukta ise aynı şeyin tavukçuluk sektörünü bitireceğini söyledi. Yardımcı, tavukların yemlerine de ciddi zam geldiğini belirtti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı | Fotoğraf: DHA

Tavuk etinin kilogram fiyatının 7-8 TL bandında seyrederken, şu anda raflara 8 TL’den geldiğini kaydeden Yardımcı, “Yüzde 20'nin üzerinde zam geldi. 2 kilogram gelen bir tavuk 30 TL tutarsa patates soğan alınca eder 40 TL. Bir tencere yemek 50 TL olunca insanlar nasıl alsın?” diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)