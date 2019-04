AKP’li Arnavutköy Belediyesi çocukları ikişer kez sünnet ettirmiş

Sayıştay, AKP’li Arnavutköy Belediyesi’ndeki usulsüzlüklerin yol açtığı kamu zararının sorumlulardan tazmini için bir dizi karar aldı. Söz konusu usulsüzlükler arasında, 10 bin kişinin gezdirildiği Boğaz turları, ünlü şarkıcılar için ödeme yapıp ilçedeki öğretmenlere verdirilen konserler, 5 bin imam yerine 160 imama kahvaltı ikramı, 15 kişiye ikişer kez yapılmış görünen sünnetler de yer alıyor.

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, AKP’li Ahmet Haşim Baltacı’nın yeniden başkan seçildiği Arnavutköy Belediyesinin yüklenicilere tam ödeme yaptığı bazı etkinliklerle ilgili çarpıcı tespitlerde bulunan Sayıştay Başkanlığı, sorumlulardan tazminine hükmettiği tutarları ise açıklamadı.

Sayıştay dairelerinde yapılan yargılamalar sonunda kamu zararı oluştuğu belirlenen etkinliklerden bazıları ile ilgili denetim raporlarında yer alan tespitler özetle şöyle:

765 KİŞİ GEZDİ 15 BİN KİŞİLİK ÖDEME YAPILDI

Çanakkale ve Bursa Kültür Gezileri: 5 bin kişilik Çanakkale, 10 bin kişilik Bursa gezileri için yüklenicinin kek, meyve suyu ve su ikramı yapılacağı, 2 öğün yemek vereceği hüküm altına alınmıştır. Gezilerin tarihleri, katılımcı listeleri, araçların plaka bilgileri belediyeden istenmiştir. Yanıtta, 10-18 Nisan tarihleri arasındaki Çanakkale gezisine 500 kişinin katıldığı, Bursa gezilerine 10 bin işinin katıldığı ve araçların belediyeden sağlandığı ifade edilmiştir. Araçların görevlendirme tarihleri, plakaları, şoför bilgileri, yer bilgisi ve yolcu taşıma kapasite bilgileri istenmiştir. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan verilere göre Çanakkale gezisine 117, Bursa gezisine 648 kişinin götürüldüğü yükleniciye Çanakkale için 5 bin, Bursa için ise 10 bin kişilik hakediş ödemesi yapıldığı görülmüştür.

24 SAAT TUR ATSA OLMAZ

Boğaz gezisi: 10 sefer yapılacağı, her sefere en az 500 kişinin katılacağı, katılımcılar için çorba, 200 gr kavurma, 90 gr pirinç pilavı, ikişer adet tulumba tatlısından oluşan öğle yemeği 10 bin su, 5 bin meyve suyu verileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, her gezinin en az 4 saat süreceği, vapurun en az 500 kişi kapasiteye sahip olması gerektiği belirtilmiştir. İncelemede, gezide kullanılan geminin kapasitesinin 127 olduğu tespit edilmiştir. Günün 24 saatinin tamamında ara vermeksizin her 4 saatte bir gezi yapıldığı düşünülse bile gün boyunca en fazla 6 gezi yapılabileceği, geminin kapasitesi hesaba katıldığında; günde 762 kişiden fazla yolcu taşınamayacağı, 5 gün boyunca ise en fazla 3 bin 810 kişinin geziye katılabileceği görülmektedir. Bu durumda bile idarenin belirtmiş olduğu kişi sayısına ulaşmak mümkün olmamaktadır. Kaldı ki 24 saatin tamamında gezi yapılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu düşünüldüğünde bir günde belirtilen sayıda kişinin boğaz turuna götürülmesi mümkün görülmemektedir.

ÜNLÜ SANATÇI YERİNE ÖĞRETMEN

Anneler Günü: 4 yıldızlı bir otelde tüm masrafların yüklenici tarafından karşılanacağı, en az bin 500 kişilik yemek tertipleneceği, bir pop ve bir Türk Halk Müziği sanatçısı tarafından iki konser verileceği belirtilmektedir.

Yüklenici tarafından Türkiye çapında tanınan ünlü sanatçılar yerine ilçede görev yapan öğretmenlere konser verdirilerek ciddi bir maliyet avantajı sağlanmıştır. Ancak iş, şartnamede yazıldığı şekliyle noksansız yapılmışçasına ödeme yapılmıştır.

MÜKERRER SÜNNET

Toplu sünnet: 500 çocuğun sünnet ettirileceği, çocuklara sünnet kıyafeti verileceği belirtilmiştir. 501 kişilik listede 15 mükerrer kişi bulunduğu, belediyenin sosyal medya hesaplarından da çocuk sayısının 476 olarak ilan edildiği tespit edilmiştir. Konsere ilişkin fotoğrafların belediyenin 3. Uluslararası Kültür Sanat Festivali’ne ait olduğu değerlendirilmiştir.

İMAMLARDAN DA KÂR

Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği: Yüklenici tarafından etkinliğin iki ulusal kanalda canlı olarak yayınlanması, 5 bin kişilik etli pilav, tatlı ve içecek dağıtımı yapılması istenmiştir. İncelemede, belediyeye ait kültür merkezinde açık büfe kahvaltı verilmesi şeklinde bir organizasyon yapıldığı, 8 kişi oturma kapasiteli yaklaşık 20 adet masa kurulduğu, bu durumda katılımcı sayısının 160 kişi olabileceği tespit edilmiştir. Buna rağmen iş, şartnamede yazılı olduğu şekliyle eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmiş gibi tutanak altına alınmış, söz konusu işlere ilişkin ödeme işlemleri tam ve eksiksiz bir şekilde yapılmıştır. (EKONOMİ SERVİSİ)

