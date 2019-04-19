AKP'den CHP'ye geçen Kırşehir Belediyesinin borcu 462 milyon lira

Kırşehir Belediyesinin yeni belediye Başkanı CHP’li Selahattin Ekincioğlu, belediyenin AKP'nin yönetimde olduğu önceki döneme ait gelir ve gider ve borçlarını açıklamak üzere mali tablo hazırlattı. Buna göre Kırşehir Belediyesinin toplam borcu 462 milyon 70 bin 64 lira. Kırşehir’in 2018 verilerine göre nüfusu ise 153 bin 511. Ekicioğlu’nun vaadine göre gelir ve gider tablosu düzenli olarak kamu oyuna açık şekilde ekranlardan paylaşılacak.

Gelir-Gider tablosuna göre; borç, alacak ve kasadaki nakit miktarları şöyle dağılım gösteriyor:

Kamu Borcu: 50 milyon 533 bin 832 TL

Ticari borç: 120 milyon 948 bin 511 TL

Kredi borcu: 290 milyon 587 bin 720 TL

Alacak: 4 milyon 473 bin 635 TL

Kasadaki nakit: 4 milyon 388 bin 803 TL

Ekincioğlu, seçim vaatlerinde şeffaflığa vurgu yaparken; yapılan ilk belediye meclis toplantısında makam araçlarını satmayı teklif etmişti. Bu teklife AKP’li meclis üyeleri karşı çıkmış ancak CHP, İYİ Parti ve MHP’li üyelerin desteğinle karar altına alınmıştı.

USULSÜZLÜKLER SAYIŞTAY RAPORUNDA SIRALANMIŞTI

462 milyonu aşkın borcu bulunan Kırşehir Belediyesine ilişkin 2017’de düzenlenen Sayıştay raporunda çeşitli usulsüzlüklere yer verilmişti. Sayıştay raporunda yer alan bu usulsüzlükler şöyle sıralanmıştı:

Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı gerçek durumu yansıtmıyor

Gider tahakkukları hesapları gerçek durumu yansıtmıyor

Bilançoda hurdaya ayrılan maddi duran varlıklara yer verilmedi

Özel maliyetler hesabının gerçek durumu yansıtmıyor

Akaryakıt ihalesi kapsamında temin edilen ve belediye deposunda muhafazası yapılan akaryakıta ilişkin bedeller, ilk madde ve malzeme hesabına kaydedilmeden doğrudan giderleştirildi

Haberleşme vergisi beyannamelerinin tahakkuk kaydı yapılmadı

İller Bankası ortaklık payı muhasebe kayıtlarında olması gerekenden fazla yer aldı

Yangın sigortası vergisi beyannamelerinin tahakkuk kayıtları eksik yapıldı

Sosyal denge tazminatı sözleşmelerinde mevzuata aykırı hükümlere rastlandı

Sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kiracılara yasal takibatta bulunulmaması

CHP’li Başkan makam aracını satmak istedi, AKP’liler karşı çıktı

Önceki dönem AKP'li Yaşar Bahçeci’nin belediye Başkanı olduğu Kırşehir’de seçimleri CHP’li adayı Selahattin Ekicioğlu kazanmıştı. Ekicioğlu ile Kırşehir Belediyesi 39 yıl sonra ilk kez yeniden CHP’nin yönetimine geçmiş oldu. En son 1973-1980 yılları arasında CHP'den Orhan Baycan, iki dönem Kırşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)