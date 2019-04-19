19 Nisan 2019 11:13
Son Güncellenme Tarihi: 19 Nisan 2019 12:29

AKP'den CHP'ye geçen Kırşehir Belediyesinin borcu 462 milyon lira

Kırşehir Belediye Başkanı CHP’li Selahattin Ekicioğlu, belediyenin AKP döneminden kalan borç ve nakdini açıkladı.

GÜNCELLENDİ
AKP'den CHP'ye geçen Kırşehir Belediyesinin borcu 462 milyon lira

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Kırşehir Belediyesinin yeni belediye Başkanı CHP’li Selahattin Ekincioğlu, belediyenin AKP'nin yönetimde olduğu önceki döneme ait gelir ve gider ve borçlarını açıklamak üzere mali tablo hazırlattı. Buna göre Kırşehir Belediyesinin toplam borcu 462 milyon 70 bin 64 lira. Kırşehir’in 2018 verilerine göre nüfusu ise 153 bin 511. Ekicioğlu’nun vaadine göre gelir ve gider tablosu düzenli olarak kamu oyuna açık şekilde ekranlardan paylaşılacak.

    Gelir-Gider tablosuna göre; borç, alacak ve kasadaki nakit miktarları şöyle dağılım gösteriyor:

    • Kamu Borcu: 50 milyon 533 bin 832 TL
    • Ticari borç: 120 milyon 948 bin 511 TL
    • Kredi borcu: 290 milyon 587 bin 720 TL
    • Alacak: 4 milyon 473 bin 635 TL
    • Kasadaki nakit: 4 milyon 388 bin 803 TL

    Ekincioğlu, seçim vaatlerinde şeffaflığa vurgu yaparken; yapılan ilk belediye meclis toplantısında makam araçlarını satmayı teklif etmişti. Bu teklife AKP’li meclis üyeleri karşı çıkmış ancak CHP, İYİ Parti ve MHP’li üyelerin desteğinle karar altına alınmıştı.

    USULSÜZLÜKLER SAYIŞTAY RAPORUNDA SIRALANMIŞTI

    462 milyonu aşkın borcu bulunan Kırşehir Belediyesine ilişkin 2017’de düzenlenen Sayıştay raporunda çeşitli usulsüzlüklere yer verilmişti. Sayıştay raporunda yer alan bu usulsüzlükler şöyle sıralanmıştı:

    • Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı gerçek durumu yansıtmıyor
    • Gider tahakkukları hesapları gerçek durumu yansıtmıyor
    • Bilançoda hurdaya ayrılan maddi duran varlıklara yer verilmedi
    • Özel maliyetler hesabının gerçek durumu yansıtmıyor
    • Akaryakıt ihalesi kapsamında temin edilen ve belediye deposunda muhafazası yapılan akaryakıta ilişkin bedeller, ilk madde ve malzeme hesabına kaydedilmeden doğrudan giderleştirildi
    • Haberleşme vergisi beyannamelerinin tahakkuk kaydı yapılmadı
    • İller Bankası ortaklık payı muhasebe kayıtlarında olması gerekenden fazla yer aldı
    • Yangın sigortası vergisi beyannamelerinin tahakkuk kayıtları eksik yapıldı
    • Sosyal denge tazminatı sözleşmelerinde mevzuata aykırı hükümlere rastlandı
    • Sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kiracılara yasal takibatta bulunulmaması

    CHP’li Başkan makam aracını satmak istedi, AKP’liler karşı çıktı

    CHP’li Başkan makam aracını satmak istedi, AKP’liler karşı çıktı

    Önceki dönem AKP'li Yaşar Bahçeci’nin belediye Başkanı olduğu Kırşehir’de seçimleri CHP’li adayı Selahattin Ekicioğlu kazanmıştı. Ekicioğlu ile Kırşehir Belediyesi 39 yıl sonra ilk kez yeniden CHP’nin yönetimine geçmiş oldu. En son 1973-1980 yılları arasında CHP'den Orhan Baycan, iki dönem Kırşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)

    Kırşehir | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    Kırşehir | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    YDS sonuçları açıklandı, iki sorunun cevabında değişiklik yapıldı
    SONRAKİ HABER

    Erdoğan, 31 Mart'ta seçilemeyen iki adayı bakan yardımcılığına atadı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    "Atı alanın Üsküdar'ı geçememesi"nin sonrasındayız

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    Vardiya değişiklikleri işçinin sağlığını olumsuz etkilememelidir

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Dış politikadaki yanlışların faturasını halk ödüyor!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Paskalya, Notre Dame ve ırkçı hezeyanlar

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    'Adam'ın durumu

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Görünüş ve gerçek

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Manastır okulu çağdaş dünyada, köy enstitüsü şehirde olmaz

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    31 Mart İstanbul’da yine kaybetti
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Erdoğan: Seçimi geride bırakıp ekonomi ve güvenliğe odaklanmalıyız
    Erdoğan: Seçimi geride bırakıp ekonomi ve güvenliğe odaklanmalıyız

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik gündemlerine odaklanılması gerektiğini söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    AKP'den CHP'ye geçen Kırşehir Belediyesinin borcu 462 milyon lira
    AKP'den CHP'ye geçen Kırşehir Belediyesinin borcu 462 milyon lira

    Kırşehir Belediye Başkanı CHP’li Selahattin Ekicioğlu, belediyenin AKP döneminden kalan borç ve nakdini açıkladı.

    Çavuşoğlu: S-400 konusunda NATO'nun endişelerini dikkate almalıyız
    Çavuşoğlu: S-400 konusunda NATO'nun endişelerini dikkate almalıyız

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve NATO ile ilişkilerde sorun oluşturan S-400 alımına dair açıklama yaptı.

    AKP’li Arnavutköy Belediyesi çocukları ikişer kez sünnet ettirmiş
    AKP’li Arnavutköy Belediyesi çocukları ikişer kez sünnet ettirmiş

    Sayıştay raporu AKP’li Arnavutköy Belediyesinin almadığı hizmetler karşılığında şirketlere büyük miktarlı paralar aktardığını ortaya çıkardı.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhuriyet davası: Kararlar UYAP'a yüklendi, gazeteciler hapse girecek
    Cumhuriyet davası: Kararlar UYAP'a yüklendi, gazeteciler hapse girecek

    İstinaf Mahkemesi'nde onanan Cumhuriyet gazetesi davası cezaları UYAP'a yüklendi. 5 yılın altında ceza alan 8 kişi yeniden cezaevine girecek.

    Erdoğan, 31 Mart'ta seçilemeyen iki adayı bakan yardımcılığına atadı
    Erdoğan, 31 Mart'ta seçilemeyen iki adayı bakan yardımcılığına atadı

    31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den belediye başkanlığına aday gösterilen ancak seçilemeyen iki isim bakan yardımcılığına atandı.

    İmamoğlu'nun açıklamasının ardından herkes Google'da antrikotu aradı
    İmamoğlu'nun açıklamasının ardından herkes Google'da antrikotu aradı

    Ekrem İmamoğlu'nun belediye mutfağındaki "antrikot" diyaloğunun ardından Google'da kelimenin arama popülerliği yüzde 100'e fırladı. 

    Kuzey İrlanda’daki protestolarda bir gazeteci yaşamını yitirdi
    Kuzey İrlanda’daki protestolarda bir gazeteci yaşamını yitirdi

    Kuzey İrlanda'da İngiliz egemenliğine başkaldırının yıl dönümü kapsamındaki Paskalya Ayaklanması eylemlerinde bir gazeteci hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    NBA Play-Off | İlk tur maçlarında son durum
    GÜNCELLENDİ
    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finaller belli oldu
    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finaller belli oldu
    30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
    30. Ankara Uluslararası Film Festivali başladı
    İzmir’de Mülteci Film Festivali devam ediyor
    İzmir’de Mülteci Film Festivali devam ediyor
    24’üncü “Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü” kazananları belli oldu
    24’üncü “Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü” kazananları belli oldu
    Dünyada en çok portresi çizilen karikatürist : İbrahim Tapa
    Dünyada en çok portresi çizilen karikatürist : İbrahim Tapa
    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | 19 Nisan 2019
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' | 19 Nisan 2019

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, "Ne Var Ne Yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Kapanan küçük işletme sayısı Mart'ta yıllık yüzde 27,46 arttı
    Kapanan küçük işletme sayısı Mart'ta yıllık yüzde 27,46 arttı

    Kapanan küçük işletme sayısı Mart'ta yıllık bazda yüzde 27,46 arterken, aynı dönemde kurulan küçük işletme sayısı ise 43,12 azaldı.

    Anadolu Ajansı’nın denetimi Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı
    Anadolu Ajansı’nın denetimi Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı

    Anadolu Ajansı’nın (AA) denetimi, kararname ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına verildi.

    Bursa Coats Fabrikasında işyerinde "vardiyalı" kreşin hikayesi
    Bursa Coats Fabrikasında işyerinde "vardiyalı" kreşin hikayesi

    Coats Türkiye’de vardiyalı kreş açıldı. Kreşin açılış sürecini eskiden aynı fabrikada işçi olan DİSK-Tekstil Bursa Şube Başkanı Şentürk anlattı.

    Emekçilerin gerçek bir sendikal mücadelede birleşmesinden korkuyorlar
    Emekçilerin gerçek bir sendikal mücadelede birleşmesinden korkuyorlar

    Yaptığımız işyeri çalışmalarında görüyoruz ki belediye emekçileri, işi, ekmeği, çalışma koşulları, maaş ve toplusözleşme alacakları hakkında kaygılı.

    "Aileme işe gittiğimi söylüyorum akşama kadar iş bakıyorum!"
    "Aileme işe gittiğimi söylüyorum akşama kadar iş bakıyorum!"

    Esenyurt'ta görüştüğümüz işçiler, iş bulamamaktan ve geçim sıkıntısından bıkmış durumda olduklarını söyledi.

    Mültecilerle 1 Mayıs'ı konuştuk: Ayrımcılığa karşı katılacağız
    Mültecilerle 1 Mayıs'ı konuştuk: Ayrımcılığa karşı katılacağız

    Mülteci işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi için, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı 1 Mayıs’ta alanlarda olmak istediklerini söylediler.

    ABD gündemi: Amerikan siyaset düzeninde ilerici kadınlara tahammül yok
    ABD gündemi: Amerikan siyaset düzeninde ilerici kadınlara tahammül yok

    ABD’de Demokrat Vekiller Alexandria Ocasio-Cortez ile Ilhan Omar karşıtı kampanya sürerken, emek gündemi de hareketli.

    Evrim Kuramının Mimarı Charles Robert Darwin kimdir?
    Evrim Kuramının Mimarı Charles Robert Darwin kimdir?

    Evrim düşüncesini sistematik bir şekilde kuramlaştıran Charles Darwin kimdir?

    Ekrem İmamoğlu’dan belediyenin veri tabanını inceleme talimatı
    Ekrem İmamoğlu’dan belediyenin veri tabanını inceleme talimatı

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye kuruluşlarının tüm veri tabanının incelenmesi talimatı verdi.

    Soma Maden Katliamı davasında Can Gürkan'a ödül gibi tahliye kararı
    Soma Maden Katliamı davasında Can Gürkan'a ödül gibi tahliye kararı

    Manisa Soma'da 301 madencinin ölümüne sebep olan katliamın davasında, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tahliye edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili HSK Başkanvekilinden açıklama
    Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili HSK Başkanvekilinden açıklama

    HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, "HSK müfettişlerinin 'intihar düşük ihtimal' değerlendirmesinde bulundukları" iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

    Mardin B. Başkanı Ahmet Türk: Belediyeye uğramayanlar maaşa bağlanmış
    Mardin B. Başkanı Ahmet Türk: Belediyeye uğramayanlar maaşa bağlanmış

    Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediyenin çalışamaz hale getirmek için borçlandırıldığını, sayıştaydan müfettiş talep edeceklerini söyledi.

    Emniyetin görüntü çözümü de Diyarbakır Valiliğini yalanladı
    Emniyetin görüntü çözümü de Diyarbakır Valiliğini yalanladı

    Recep Hantaş’ın öldürülmesinde Valiliğin “dur” ihtarına uymadıkları açıklaması, emniyet tarafından yapılan görüntü çözümleri ile yalanlandı.

    YSK, HDP’nin ‘KHK’ başvurusunu reddetti
    YSK, HDP’nin ‘KHK’ başvurusunu reddetti

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP'nin KHK'li adaylarla ilgili olağanüstü başvurusunu reddetti.

    Ekrem İmamoğlu: Demirtaş’ın çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim
    Ekrem İmamoğlu: Demirtaş’ın çizdiği çizgiyi beğenenlerden biriydim

    İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bir kültür programında Kürtçe şarkı söyleyen bir gurubun gelip orda şarkı söylemesine kim mani olabilir?