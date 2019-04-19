AKP'den CHP'ye geçen Kırşehir Belediyesinin borcu 462 milyon lira
Kırşehir Belediye Başkanı CHP’li Selahattin Ekicioğlu, belediyenin AKP döneminden kalan borç ve nakdini açıkladı.
Fotoğraf: Evrensel
Kırşehir Belediyesinin yeni belediye Başkanı CHP’li Selahattin Ekincioğlu, belediyenin AKP'nin yönetimde olduğu önceki döneme ait gelir ve gider ve borçlarını açıklamak üzere mali tablo hazırlattı. Buna göre Kırşehir Belediyesinin toplam borcu 462 milyon 70 bin 64 lira. Kırşehir’in 2018 verilerine göre nüfusu ise 153 bin 511. Ekicioğlu’nun vaadine göre gelir ve gider tablosu düzenli olarak kamu oyuna açık şekilde ekranlardan paylaşılacak.
Gelir-Gider tablosuna göre; borç, alacak ve kasadaki nakit miktarları şöyle dağılım gösteriyor:
- Kamu Borcu: 50 milyon 533 bin 832 TL
- Ticari borç: 120 milyon 948 bin 511 TL
- Kredi borcu: 290 milyon 587 bin 720 TL
- Alacak: 4 milyon 473 bin 635 TL
- Kasadaki nakit: 4 milyon 388 bin 803 TL
Ekincioğlu, seçim vaatlerinde şeffaflığa vurgu yaparken; yapılan ilk belediye meclis toplantısında makam araçlarını satmayı teklif etmişti. Bu teklife AKP’li meclis üyeleri karşı çıkmış ancak CHP, İYİ Parti ve MHP’li üyelerin desteğinle karar altına alınmıştı.
USULSÜZLÜKLER SAYIŞTAY RAPORUNDA SIRALANMIŞTI
462 milyonu aşkın borcu bulunan Kırşehir Belediyesine ilişkin 2017’de düzenlenen Sayıştay raporunda çeşitli usulsüzlüklere yer verilmişti. Sayıştay raporunda yer alan bu usulsüzlükler şöyle sıralanmıştı:
- Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı gerçek durumu yansıtmıyor
- Gider tahakkukları hesapları gerçek durumu yansıtmıyor
- Bilançoda hurdaya ayrılan maddi duran varlıklara yer verilmedi
- Özel maliyetler hesabının gerçek durumu yansıtmıyor
- Akaryakıt ihalesi kapsamında temin edilen ve belediye deposunda muhafazası yapılan akaryakıta ilişkin bedeller, ilk madde ve malzeme hesabına kaydedilmeden doğrudan giderleştirildi
- Haberleşme vergisi beyannamelerinin tahakkuk kaydı yapılmadı
- İller Bankası ortaklık payı muhasebe kayıtlarında olması gerekenden fazla yer aldı
- Yangın sigortası vergisi beyannamelerinin tahakkuk kayıtları eksik yapıldı
- Sosyal denge tazminatı sözleşmelerinde mevzuata aykırı hükümlere rastlandı
- Sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kiracılara yasal takibatta bulunulmaması
CHP’li Başkan makam aracını satmak istedi, AKP’liler karşı çıktı
Önceki dönem AKP'li Yaşar Bahçeci’nin belediye Başkanı olduğu Kırşehir’de seçimleri CHP’li adayı Selahattin Ekicioğlu kazanmıştı. Ekicioğlu ile Kırşehir Belediyesi 39 yıl sonra ilk kez yeniden CHP’nin yönetimine geçmiş oldu. En son 1973-1980 yılları arasında CHP'den Orhan Baycan, iki dönem Kırşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)