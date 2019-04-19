YDS sonuçları açıklandı, iki sorunun cevabında değişiklik yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 24 Mart’ta 25 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/1) sonuçları açıklandı.

İKİ SORUNUN CEVABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

2019-YDS/1 Sınavı Fransızca testinin temel soru kitapçığında yer alan 24 numaralı sorunun “D” olarak girilen cevabının “A”, 30 numaralı sorunun “E” olarak girilen cevabının “A” olarak düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. (Ankara/AA)