19 Nisan 2019 09:27
Erzincan'da öğrenci yurdunda 20 öğrenci zehirlendi
Erzincan’da yurtta kalan 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Fotoğraf: AA
Erzincan Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 öğrenci yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine tedavi altına alındı. Şikayetler üzerine yurda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen öğrenciler burada tedavi altına alındı.
Hastanede tedavilerine devam edilen öğrencilerden alınan kan örnekleri ve tahliller sonucunda, zehirlenme nedenlerinin tespit edileceği belirtildi.
Öte yandan, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile Hastane Başhekimi Dr. Orhan Çimen, acil serviste gözetim altında tutulan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. (Erzincan/AA)