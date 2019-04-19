Dolar son işlem gününe 5,82 liradan başladı (19 Nisan 2019)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasıyla düşüş gösteren dolar; dün yeniden yükselerek gün içerisinde 5,85’i geçerek, son 6 ayın en yüksek düzeyine çıkmıştı. Dolar bugün güne 5,82 liradan, avro ise 6,55 liradan güne başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı almasıyla 5,71'e kadar gerileyen dolar, dün ilk kez 6 ayın en yüksek seviyesi olan 5,85'e kadar yükselmişti.



Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 5,82 liradan, avro 6,55 liradan güne başladı.

Doların düşüş eğilimi göstermesinde Türkiye piyasalarında yaklaşık iki haftadır satış baskısına neden olan İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ve mazbatanın teslim edilmesi etken olmuştu. ABD ile ilişkilerde kötümser beklentilerin nispeten azalması ve Çin’den pozitif verilerin gelmesi de etkili olmuştu.

TL’deki değer kazancının kalıcı olamaması da üç sebebe bağlanıyor. Birincisi Merkez Bankasındaki rezervlerin iyice azaldığına dair endişeler. İkincisi AKP’nin iptal başvurusu nedeniyle seçim sürecine ilişkin belirsizliğin tam olarak netleşmemesi. Üçüncüsü ise ABD ile S-400 geriliminin sürmesi. (EKONOMİ SERVİSİ)