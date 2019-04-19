Ekrem İmamoğlu’dan belediyenin veri tabanını inceleme talimatı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yayınladığı genelge ile iki müfettişi ve üç uzmanı, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını inceleme, araştırma ve kopyalamakla yetkilendirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun Teftiş Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazılı talimatta şu ifadeler yer aldı:

“Belediyemiz Müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak Belediyemiz çalışanlarından ve/veya dışarıdan belirlenecek üç uzman ile Belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya yetkilendirilmiştir. Gereğini rica ederim.” (HABER MERKEZİ)

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazı.

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