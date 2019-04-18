Öykü Arin'e annesinden ilik nakli gerçekleşti

Antalya'da 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakli bu akşam gerçekleşti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan anne Yazıcı, "Nakil tamamlandı.Çok güzel bir bahçeye tohum ekildi ve 20 gün içinde filizlenip iliklerinde yeşerecek.Graft Versus Host,uyum mücadelesi sürecinde kalan JMML hücreleri varsa onların bertaraf edileceğine eminim. Asıl mücadele şimdi başlıyor" dedi.

Anne Eylem Şen Yazıcı, başka bir paylaşımında tüm lösemi hastalarına kök hücre bağışı için Antalya'da düzenlenecek etkinliğe çağrı yaptı. Anne Yazıcı, "23 Nisan’da bu sefer Antalya’da kök hücre bağışı için Haluk Levent konserinde buluşuyoruz! Anneden haplo oldu fakat kampanya bitmedi. Öykü Arin’in yeniden nakil ihtiyacı olabilir. Ayrıca binlerce hasta var donör bekleyen. Umut Olun!Ve asla vazgeçmeyin!" dedi.

Gazetemize konuşan Öykü Arin’in annesi Eylem Şen, Öykü Arin için düzenlenen kampanyaları, kan örnekleri için Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeleri ve nakil sürecinin nasıl olacağını anlatmıştı. (HABER MERKEZİ)

Öykü Arin’in annesinden çağrı: Kampanya tüm Öyküler için sürmeli

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