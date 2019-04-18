5 yıldır şenlik yapılmayan KOÜ'de öğrenciler bahar şenliği istiyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri, üniversitede 5 yıldır yapılmayan bahar şenliklerinin "geri dönmesini" istiyor. 2014 yılında Soma faciasından dolayı iptal edilen şenlikler, 2015 yılında da genel seçimler nedeniyle ertelenmiş ardından ise iptal edilmişti.

Twitter üzerinden #koüsenlikistiyor etiketiyle paylaşım yapan üniversite öğrencileri, seslerini KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve İzmit'in yeni belediye başkanı CHP'li Fatma Hürriyet Kaplan'a duyurmak için kampanya başlattı.

Öğrencilerin paylaşımları üzerine Twitter üzerinden açıklama yapan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, "Sevgili öğrenciler, geçen hafta Rektör Yardımcılarımız ve genel sekreterlik ve bağlı birimlerle yapılan toplantıda 5 Mayıs- 5 Haziran arasının Ramazan ayı olması, bitiminde bayram ve sınavlar olduğu akabinde yaz tatili olduğu ve en az 2-3 ay öncesi hazırlık yapılması göz önüne alınarak KOÜ'de yapmayı düşündüğümüz şenlikleri Ekim veya Kasım 2019'da yapmayı planlıyoruz. 2020 baharında olması durumu söz konusu olursa sizlerle önceden paylaşacağız. Hepinizi çok seviyor gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

alınarak KOÜ'de yapmayı düşündüğümüz şenlikleri Ekim veya Kasım 2019 da yapmayı planlıyoruz. 2020 baharında olması durumu söz konusu olursa sizlerle önceden paylaşacağız. Hepinizi çok seviyor gözlerinizden öpüyorum. — Sadettin HÜLAGÜ (@ProfDrHulagu) 18 Nisan 2019

Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun #koüsenlikistiyor . Evet şenlik. #koüdesenlikolsun — Fırat (@Feridunbey) 18 Nisan 2019

şenlik storylerini yastık altında ağlayarak izlemesek mi #koüsenlikistiyor #koüdesenlikolsun — yağmur (@yagmurbalabaan) 18 Nisan 2019

Yüklen yüklen bahar yakındır #koüsenlikistiyor — KAMALI (@Fatihkamali) 18 Nisan 2019

Kışın karını, yazın sıcağını, finalin bütünü, ulaşımın yükünü en çok koü öğrencisi çeker. Ee artık bi şenliği de hak eder! #koüdesenlikolsun #koüsenlikistiyor — irem (@irolloom) 18 Nisan 2019

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65 geçme notuna çok görmeyin bi zahmet #koüsenlikistiyor — phoenix (@gamzemari) 18 Nisan 2019

65 e boyun eğdik hiç mi hak etmedik eğlenmeyi hocam. Başkaları eğlenirken üniversiteli olduğumuzu unuttuk. Biz de eğlenmek istiyoruz. Bir kere de mezun olmadan biz gülelim olmaz mı ? @ProfDrHulagu #koüşenlikistiyor @haluk_levent @unikocaeli — Sena Erdinç (@senaerdinc) 18 Nisan 2019

(HABER MERKEZİ)