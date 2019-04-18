Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kıdem tazminatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

İstanbul seçimlerine ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini vurgulayan İbrahim Kalın, "MHP ve AK Parti olağanüstü itirazda bulunmuştur. Burada hukuki süreçlerin sonuna kadar tüketilmesi her partinin hakkıdır. Cumhur İttifakı'nın adayı kazansaydı Millet İttifakı normal bir itirazda bulunacaktır. Bunu da normal bir hak olarak görecektir. Cumhur İttifakı'nın itirazda bulunması doğal, demokratik haktır. Bunlar bittikten sonra YSK'nın vereceği karar bizim için nihai karardır. Farklı bir durum sözkonusu olursa hukuki süreç işletilir" açıklamasında bulundu.

"Bu seçimler Cumhur İttifakı dikkate aldığınızda Cumhurbaşkanımıza güvenin teyit edildiğini bir kez daha göstermektedir. Seçmen iradesiyle yaşanan ihlalleri, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

KIDEM TAZMİNATI VE 100 GÜNLÜK EYLEM PLANI

Gazeteciler Kalın'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kıdem tazminatı ile ilgili açıklamalarını hatırlattı ve üçüncü 100 günlük eylem planının ne zaman açıklanacağını sordu. Kalın soruyu şu ifadelerle yanıtladı:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir sunumu olmadı. Kendisiyle görüştüm. Konuyla ilgili bütün paydaşların ve ilgili bakanlıkların katkıları ve mutabakatıyla bir hazırlığın yapıldığını ifade ettiler. İşçi ve işveren çevrelerin tedirgin olmasını gereken bir sorun yoktur. Bir mutabakat temin edildikten sonra konu Cumhurbaşkanımıza arzedilecek. Süreç devam ediyor. Detaylar netleştikçe ilgili kurumlar paylaşacaktır."

"100 günlük eylem planıyla ilgili iki kez açıklama yaptık. Şimdi bu yöntemi değiştiriyoruz. 100 günlük icraat programından çeyrek döneminden bir takip ve raporlama sözkonusu olacaktır. Her bir çeyrekle ilgili birimlerimiz Cumhurbaşkanıza raporlanacak. Altı ayda bir sayın Cumhurbaşkanımız bu çalışmaları özetleyen, üç ayda yapılacak çalışmaların sunumunu gerçekleştireceklerdir." (HABER MERKEZİ)