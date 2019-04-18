Çorlu’da kanseri yenen öğretmene okulunda sürpriz karşılama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Cemile Yeşil Anadolu Lisesinde görev yapan ve yakalandığı kanser hastalığını yenerek 8 ay sonra okuluna dönen Coğrafya Öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, öğrencilerinin ve arkadaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı.

Mide kanseri hastalığı nedeniyle okula ara verip, yaklaşık 8 ay tedavi gören Poyrazoğlu, hastalığını yenip, sağlığına kavuşunca aylar sonra ilk kez okuluna geldi.

Öğrenciler ve öğretmenler, Poyrazoğlu’ya sürpriz bir karşılama hazırladı. Okulun merdivenlerinde toplanan öğrenciler, Poyrazoğlu’nun girmesiyle hazırladıkları balon ve konfetileri üzerine atıp, alkışlar, şarkılar ve sloganlarla karşıladı. Öğrencilerin coşkulu ve sevgi dolu karşılaması sırasında duygulanan Muharrem Poyrazoğlu, öğrencilerine sarıldı, gözyaşları döktü.

Fotoğraf: DHA

Karşılama sırasında duygulu anlar yaşayan Öğretmen Muharrem Poyrazoğlu, evine geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “8 aylık bu zor sürecimde arayarak, mesajları ile resimleri ile destek olan bütün öğrencilerime, başta okul müdürüm ve öğretmen arkadaşlarımın her birine tek tek, okul dışından sevgili arkadaşlarım, en başta ailem, büyük ailem, bana bu zor süreçte destek olup, yeniden yuvama kazandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum” dedi.

Poyrazoğlu’nun konuşmasını dakikalarca alkışlayan öğrenciler, "Muharrem Hoca" sloganları atarak, balonları patlattı. (Tekirdağ/DHA)