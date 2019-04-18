Fındıklı Belediyesine gelen çiçeklerin parası öğrencilere verildi

Fındıklı Belediyesinin CHP’li Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, tebrik için gönderilen çiçekleri satıp ihtiyacı olan öğrencilere yardım olarak dağıtacağını açıklamıştı.

Fındıklı Belediyesi Fotoğraf: Evrensel

“Çiçek göndermeyin” çağrısına rağmen tebrik için gönderilen çiçekleri satan Başkan Çervatoğlu, satıştan elde edilen 10 bin 096 lirayı ihtiyacı olan aile ve öğrencilere verdiklerini belirtti. (Rize/Evrensel)