18 Nisan 2019 18:05
Fındıklı Belediyesine gelen çiçeklerin parası öğrencilere verildi
Fındıklı Belediyesi tebrik için gelen çiçekleri satarak, parasını öğrencilere ve ihtiyacı olan ailelere verdi.
Fındıklı Belediyesi
Fotoğraf: Evrensel
Fındıklı Belediyesinin CHP’li Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, tebrik için gönderilen çiçekleri satıp ihtiyacı olan öğrencilere yardım olarak dağıtacağını açıklamıştı.
“Çiçek göndermeyin” çağrısına rağmen tebrik için gönderilen çiçekleri satan Başkan Çervatoğlu, satıştan elde edilen 10 bin 096 lirayı ihtiyacı olan aile ve öğrencilere verdiklerini belirtti. (Rize/Evrensel)
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