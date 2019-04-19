19 Nisan 2019 06:11

Bursa Coats Fabrikasında işyerinde "vardiyalı" kreşin hikayesi

Coats Türkiye’de vardiyalı kreş açıldı. Kreşin açılış sürecini eskiden aynı fabrikada işçi olan DİSK-Tekstil Bursa Şube Başkanı Şentürk anlattı.

Bursa Coats Fabrikasında işyerinde "vardiyalı" kreşin hikayesi

DİSK/Tekstil Bursa Şube Başkanı İncigül Şentürk | Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Filiz TALİ
    Bursa

    Bursa’da DİSK/Tekstil İşçileri Sendikasının uzun yıllardır örgütlü olduğu Coats Türkiye Fabrikasında kreş açıldı. Kadın işçilerin oranının yüzde’60 a yakın olduğu fabrikada 4 Nisan Perşembe günü kreşin açılışı gerçekleşmişti. DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Bursa şube başkanı olan ve daha önce kendisi de aynı fabrikada işçi olan İncigül Şentürk’le İhsaniye’deki şubelerinde buluşup, kreşin açılış sürecini konuşuyoruz.

    Daha önce Coats Türkiye Fabrikasında kreşin olduğunu ancak sonra kaldırıldığını hatırlatarak başlıyor konuşmasına Şentürk: “O zaman kreşin bulunduğu binanın sağlıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldı. Bu nedenle de kreş kapatıldı. Böyle olunca da çocuğu olan işçiler de mağdur oldular ilk etapta.”

    Peki, kreşin kapatılması işçiler arasında nasıl yankı bulmuştu? Bu konuya şöyle yanıt veriyor: “Coats’daki kreş kapandığında ben temsilciydim. Çok büyük tepkiler aldı, işten ayrılmak durumunda kalan anneler oldu. Ama işveren kreşin kapalı olduğu dönem boyunca mağdur olan annelere kreş yardımında bulundu. Tamamı karşılanmasa da kimse mağdur bırakılmamaya çalışıldı. Bunun üzerinde biz de sendika olarak ‘Bizim de bir katkımız olsun. Yeni bir kreş yapalım’ dedik. 2016’da çalışmalara başladık, 2019’da açtık kreşimizi. Bina kötü durumdaydı, yeni bir binanın yapılması da epey uzun zaman alacaktı o yüzden var olan binaya bir bölüm yapıldı. İyi bir iş oldu, çalışanlar bu anlamda mutlu şimdi.’’

    Coats Türkiye Fabrikası'nın kreşine ait çocuk parkı | Fotoğraf: DİSK-Tekstil Bursa Şube

    KREŞİN FABRİKADA OLMASI HEM ANNELER İÇİN HEM ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

    Fabrikada açılan kreş, çocuklarını bu kreşe bırakan işçilerin çalışma koşullarına uygun bir biçimde “vardiyalı” olarak çalışıyor. “Dışardaki özel kreşler sadece gündüzleri açık ama anneler geç saatte çıkınca çocuğu alamıyor kreşten. Şu an iki vardiya var; gece vardiyasında talep yok, eğer talep olursa o da açılacak. Ben bu fabrikada çalıştığım zamanlarda üç vardiyaydı, gece alıp çocuğumuzu getiriyorduk. Çocuklarımızı burada büyüttük. Yeni yapılan örnek bir kreş oldu. Belki de Bursa’da bu şekilde bir kreş ilktir. Önceki kreşten farklı olarak artık kreş müdürü bile psikolog, çalışanların hepsi tecrübeli eğitimciler. Eskiden ’teyze’ diye bir şey vardı kreşlerde, artık öğretmen var sadece.” diye anlatıyor kreşin çalışma sistemini. Fabrika içindeki kreşin gün içinde annelerin çocuklarını emzirmesine de olanak sağladığını; fabrikada sabah yarım saat, öğleden sonra yarım saat olmak üzere vardiya içerisinde günde bir saat emzirme molaları olduğunu aktarıyor. “Gün içerisinde yemek molasında yemeğe de gidecek olsa camdan çocuğunun parkta oynadığını görebiliyor. İşçiler çok memnun” diyor.

    Coats Türkiye Fabrikası'nda açılan kreş | Fotoğraf: DİSK-Tekstil Bursa Şubesi

    MALİYET YÜZÜNDEN İŞVEREN ÖNCE İSTEMEDİ, BİZ ISRAR ETTİK

    Coats’ta kurulan bu kreş ücretsiz. Şentürk “İşverenler maliyeti büyük olduğu için çok istemediler kreşi, ama biz sonuna kadar gittik. Maddi manevi her türlü desteği sağlamaya çalışacağız yeter ki bu kreş tekrar faaliyete geçsin dedik. Bir de eve gelen bakıcı ile kreşteki eğitim de aynı değil. Üstelik bu şekilde sürekli anneyle iç içe oluyor çocuk. Evde bakıcı tarafından bakılan çocukla kreşte eğitim alan çocuk arasında çok fazla fark oluyor. İleride sosyalleşmesini bile etkiliyor” diyor.

    KADIN BAŞKANIN EN SIK DUYDUĞU SÖZ: KADINLAR BU İŞİ YAPAMAZ!

    Bursa, tekstil sektöründe önde gelen illerden biri. Tekstil iş kolu da kadınların ağırlıkla çalıştığı bir sektör. Ancak bu işkolunda örgütlü sendikalarda tıpkı diğer işkollarında olduğu gibi az sayıda kadın yönetici var. Bir kadın olarak sendika şube başkanı olmanın zorluklarını ise şöyle anlatıyor Şentürk: "adın olmak zor, çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Kadınların her alanda olmasını zaten hazmedemiyorlar. Sürekli ‘Bu kadın bu işi yapamaz’ diyorlar. Halbuki kadın her şeyi yapabiliyor. Ben yıllardır iş yerinde temsilcilik yaptım, buraya basamak basamak geldim. İlk temsilci olduğum zamanlarda herkes ‘Ne işin olur, ne bulaşıyorsun ki gibi’ şeyler söyledi. Bizi uzaklaştırmaya çalıştıkları her alanda aramıza diğer kadınları da almaya çalışıyoruz. Ne kadar etkili olduğunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz.” (EKMEK VE GÜL)

    Kreş yükümlülüğü, kadın işçi sayısına göre belirleniyor

    Devrim AVCI

    Kreş yükümlülüğü, kadın işçi sayısına göre belirleniyor

    Binlerce çalışan kreş istiyor yetkililer ise yanıt vermiyor

    Binlerce çalışan kreş istiyor yetkililer ise yanıt vermiyor

    Sanayide kadın işçilik: Eşit ücret yok, izin yok, kreş yok...

    Sanayide kadın işçilik: Eşit ücret yok, izin yok, kreş yok...

    ÖNCEKİ HABER

    Antep’te öğrenciler 1 Mayıs’ta talepleriyle alanlarda olacak
    SONRAKİ HABER

    Altanlar davasında yeniden yargılama 8 Ekim’de
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    "Yargı bağımsızlığı" nere, AKP’nin amaç ve ihtiyaçları nere?

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Dört eğilim bir çatıya sığmaz

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Bir işçi hikayesi ve iki Makel haberinin gösterdiği gerçek

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Hasankeyf, ruhumda sızı...

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Toplumu ve siyasetçileri ciddiyete davet

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Av mevsimi

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Programlamaya nereden başlamalı-IV
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı
    Kadıköy'de Suruç anmasına polis saldırdı: HDP ve CHP'li vekiller yaralandı

    Suruç Katliamı’nın 4’üncü yıl dönümünde Kadıköy’de yapılmak istenen kitlesel yürüyüşe polis saldırdı. HDP’li ve CHP'li milletvekilleri yaralanırken, 23 kişi gözaltına alındı.

    Fox TV küçülme nedeniyle 3 isimle yollarını ayırdı
    Fox TV küçülme nedeniyle 3 isimle yollarını ayırdı

    Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonrası yaşanan daralmanın ardından FOX Haber 3 isimle yollarını ayırdığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın Sputnik'teki iki programına son verildi
    Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın Sputnik'teki iki programına son verildi

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk alan Yavuz Oğhan'ın Sputnik'teki iki programı kaldırıldı. Gazeteci Zafer Arapkirli de RS FM ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    İran ve İngiltere arasında Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geriliminde yaşananlar
    İran ve İngiltere arasında Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geriliminde yaşananlar

    İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait petrol tankerini alıkoymasının ardından İran’ın maslahatgüzarı İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve nota verildi.

    "Bakur Belgeseline ceza sinema tarihine kara lekedir"
    "Bakur Belgeseline ceza sinema tarihine kara lekedir"

    "Bakur" belgeselinin yönetmenleri Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel ile dayanışma amacıyla Taksim Hill Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

    GÜNCELLENDİ
    Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar
    Suruç'ta katledilen 33 kişi için her yerde anma: Adalet gelene kadar

    Suruç Katliamı'nda yaşamını yitiren 33 kişi, Türkiye'nin pek çok ilinde anıldı: Adaleti 4 yıldır sokaklarda arıyoruz, onlar için adaleti bulana kadar buradayız.

    Cargill işçileri patronun işe iade kararına uymasını istedi
    Cargill işçileri patronun işe iade kararına uymasını istedi

    Sendikalaştıkları için işten atılan ve 459 gündür direnişte olan Cargill işçileri, işe iade davasını kazanmasına rağmen iş başı yaptırılmıyor. İşçiler direnişini fabrika önünde sürdürüyor.

    Cumartesi Anneleri Hasan Gülünay'ın akıbetini sordu
    Cumartesi Anneleri Hasan Gülünay'ın akıbetini sordu

    Cumartesi Anneleri kaybedilen yakınları için 747. kez adalet talep etti. Bu hafta Hasan Gülünay’ın akıbeti soruldu.

    Ülke genelinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak (20 Temmuz 2019)
    Ülke genelinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak (20 Temmuz 2019)
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir şampiyon oldu
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir şampiyon oldu
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Kadir İncesu: Fotoğraf da edebiyat da bana nefes aldırıyor
    Kadir İncesu: Fotoğraf da edebiyat da bana nefes aldırıyor
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    TBMM’de 7 bin 439 soru yanıtsız bırakıldı, araştırma önergeleri kabul edilmedi
    TBMM’de 7 bin 439 soru yanıtsız bırakıldı, araştırma önergeleri kabul edilmedi

    Meclise verilen 13 bin 488 yazılı soru önergesinden 7 bin 439’u yanıtsız kaldı. Bu dönem Meclis 691 maddelik 39 yasa çıkarırken, Saray ise toplam 1915 maddeden oluşan 41 kararname çıkardı.

    Çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis cezası verildi
    Çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis cezası verildi

    Babaya, çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan 30 yıl hapis cezası verildi. Anne: Bilin ki siz anne olarak eğer susuyorsanız, bu insanlar hiç durmayacak. Rezil olmaktan korkmayın.

    Boğulma vakaların yaşandığı Urfa'da sadece 8 yüzme havuzu bulunuyor
    Boğulma vakaların yaşandığı Urfa'da sadece 8 yüzme havuzu bulunuyor

    Sulama kanalları ve Fırat Nehri'nin her yıl onlarca can aldığı Urfa'da, Büyükşehir Belediyesi 2 milyon nüfuslu şehre 8 havuzla hizmet veriyor. 

    Türkiye'de toprağa gömülü 1 milyondan fazla mayın tehlike saçıyor
    Türkiye'de toprağa gömülü 1 milyondan fazla mayın tehlike saçıyor

    1984-2009 yıllarında mayınlar ve patlayıcı maddeler nedeniyle bin 269 kişi yaşamını yitirdi. Toprağa gömülü 1 milyondan fazla mayın var.

    Bildirici'den diğer RTÜK üyelerine: RTÜK, iktidarın kontrolünden uzak olmalı
    Bildirici'den diğer RTÜK üyelerine: RTÜK, iktidarın kontrolünden uzak olmalı

    RTÜK üyeliğine seçilen Faruk Bildirici’den RTÜK yönetici ve çalışanlarına mesaj: RTÜK’ün siyasi iktidarın kontrolünden uzak olması gerektiğinin altını çizmek isterim. 

    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulların yüzde 75’i başarı sağlayamadı
    Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okulların yüzde 75’i başarı sağlayamadı

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı istatistiklerini değerlendiren Prof. Dr. Adnan Gümüş: Okullarımızın sadece yüzde 2,5’i amacına ulaşılabilmiş.

    YKY, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi
    YKY, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi

    Yapı Kredi Yayınları, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump: İran'ın insansız hava aracını vurduk | İran: Kendi drone'unuz olabilir
    Trump: İran'ın insansız hava aracını vurduk | İran: Kendi drone'unuz olabilir

    ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. İran ise açıklamayı yalanlayarak "ABD kendi drone'unu vurmuş olabilir" dedi.

    Gezi Davası'nı kamuoyuyla paylaşan 'geziyisavunuyoruz.org'a erişim engeli kararı
    Gezi Davası'nı kamuoyuyla paylaşan 'geziyisavunuyoruz.org'a erişim engeli kararı

    Gezi direnişi davasına dair kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla kurulan ‘geziyisavunuyoruz.org’a erişim engeli getirildi.

    Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınlandı
    Selahattin Demirtaş'ın cezaevindeki son halinin fotoğrafını yayınlandı

    Başak Demirtaş, cezaevindeki eşi Selahattin Demirtaş’ın son fotoğrafını paylaştı.

    Pakistan'da zamlar ve IMF anlaşması protesto edildi
    Pakistan'da zamlar ve IMF anlaşması protesto edildi

    Pakistan’da IMF ile yapılan kredi anlaşması ve zamlar protesto edildi.

    Irak'ta Şii muhalefetten yolsuzluk protestosu
    Irak'ta Şii muhalefetten yolsuzluk protestosu

    Irak’ta Şii lider Ammar el-Hekim destekçileri, Bağdat, Basra ve ülkenin diğer güney kentlerinde düzenledikleri eylemlerle yolsuzlukları protesto etti.

    İş makinesini taşıyan tır devrildi: 4 işçi yaralandı
    İş makinesini taşıyan tır devrildi: 4 işçi yaralandı

    Van Gürpınar’da iş makinesini taşıyan tır uçuruma devrildi. Kazada 4 işçi yaralandı.

    Çanakkale'de AKP'li vekillerin inkar ettiği ağaç katliamı görüntülendi
    Çanakkale'de AKP'li vekillerin inkar ettiği ağaç katliamı görüntülendi

    AKP'li milletvekillerinin Kirazlı Tepesi'nde "yok" dediği ağaç katliamı görüntülendi. Kirazlı Altın Madeni sahasında yaşanan ağaç kesimi kalabalık bir heyet tarafından yerinde incelendi.

    GMİS, ‘kriz dayatması’na karşı grev hazırlıklarına başlıyor
    GMİS, ‘kriz dayatması’na karşı grev hazırlıklarına başlıyor

    Genel Maden İşçileri Sendikası, işverenin toplu sözleşme sürecinde krizi bahane ederek dayatmalarda bulunmasına karşı grev hazırlıklarına başlama kararı aldı.

    AYM, barış akademisyenlerinin durumunu 26 Temmuz’da görüşecek
    AYM, barış akademisyenlerinin durumunu 26 Temmuz’da görüşecek

    Anayasa Mahkemesi, barış akademisyenlerinin yargılanmalarına ilişkin yapılan bireysel başvuruları 26 Temmuz'daki toplantıda görüşecek.