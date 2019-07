Bursa Coats Fabrikasında işyerinde "vardiyalı" kreşin hikayesi

Filiz TALİ

Bursa

Bursa’da DİSK/Tekstil İşçileri Sendikasının uzun yıllardır örgütlü olduğu Coats Türkiye Fabrikasında kreş açıldı. Kadın işçilerin oranının yüzde’60 a yakın olduğu fabrikada 4 Nisan Perşembe günü kreşin açılışı gerçekleşmişti. DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Bursa şube başkanı olan ve daha önce kendisi de aynı fabrikada işçi olan İncigül Şentürk’le İhsaniye’deki şubelerinde buluşup, kreşin açılış sürecini konuşuyoruz.

Daha önce Coats Türkiye Fabrikasında kreşin olduğunu ancak sonra kaldırıldığını hatırlatarak başlıyor konuşmasına Şentürk: “O zaman kreşin bulunduğu binanın sağlıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıldı. Bu nedenle de kreş kapatıldı. Böyle olunca da çocuğu olan işçiler de mağdur oldular ilk etapta.”

Peki, kreşin kapatılması işçiler arasında nasıl yankı bulmuştu? Bu konuya şöyle yanıt veriyor: “Coats’daki kreş kapandığında ben temsilciydim. Çok büyük tepkiler aldı, işten ayrılmak durumunda kalan anneler oldu. Ama işveren kreşin kapalı olduğu dönem boyunca mağdur olan annelere kreş yardımında bulundu. Tamamı karşılanmasa da kimse mağdur bırakılmamaya çalışıldı. Bunun üzerinde biz de sendika olarak ‘Bizim de bir katkımız olsun. Yeni bir kreş yapalım’ dedik. 2016’da çalışmalara başladık, 2019’da açtık kreşimizi. Bina kötü durumdaydı, yeni bir binanın yapılması da epey uzun zaman alacaktı o yüzden var olan binaya bir bölüm yapıldı. İyi bir iş oldu, çalışanlar bu anlamda mutlu şimdi.’’

Coats Türkiye Fabrikası'nın kreşine ait çocuk parkı | Fotoğraf: DİSK-Tekstil Bursa Şube

KREŞİN FABRİKADA OLMASI HEM ANNELER İÇİN HEM ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Fabrikada açılan kreş, çocuklarını bu kreşe bırakan işçilerin çalışma koşullarına uygun bir biçimde “vardiyalı” olarak çalışıyor. “Dışardaki özel kreşler sadece gündüzleri açık ama anneler geç saatte çıkınca çocuğu alamıyor kreşten. Şu an iki vardiya var; gece vardiyasında talep yok, eğer talep olursa o da açılacak. Ben bu fabrikada çalıştığım zamanlarda üç vardiyaydı, gece alıp çocuğumuzu getiriyorduk. Çocuklarımızı burada büyüttük. Yeni yapılan örnek bir kreş oldu. Belki de Bursa’da bu şekilde bir kreş ilktir. Önceki kreşten farklı olarak artık kreş müdürü bile psikolog, çalışanların hepsi tecrübeli eğitimciler. Eskiden ’teyze’ diye bir şey vardı kreşlerde, artık öğretmen var sadece.” diye anlatıyor kreşin çalışma sistemini. Fabrika içindeki kreşin gün içinde annelerin çocuklarını emzirmesine de olanak sağladığını; fabrikada sabah yarım saat, öğleden sonra yarım saat olmak üzere vardiya içerisinde günde bir saat emzirme molaları olduğunu aktarıyor. “Gün içerisinde yemek molasında yemeğe de gidecek olsa camdan çocuğunun parkta oynadığını görebiliyor. İşçiler çok memnun” diyor.

Coats Türkiye Fabrikası'nda açılan kreş | Fotoğraf: DİSK-Tekstil Bursa Şubesi

MALİYET YÜZÜNDEN İŞVEREN ÖNCE İSTEMEDİ, BİZ ISRAR ETTİK

Coats’ta kurulan bu kreş ücretsiz. Şentürk “İşverenler maliyeti büyük olduğu için çok istemediler kreşi, ama biz sonuna kadar gittik. Maddi manevi her türlü desteği sağlamaya çalışacağız yeter ki bu kreş tekrar faaliyete geçsin dedik. Bir de eve gelen bakıcı ile kreşteki eğitim de aynı değil. Üstelik bu şekilde sürekli anneyle iç içe oluyor çocuk. Evde bakıcı tarafından bakılan çocukla kreşte eğitim alan çocuk arasında çok fazla fark oluyor. İleride sosyalleşmesini bile etkiliyor” diyor.

KADIN BAŞKANIN EN SIK DUYDUĞU SÖZ: KADINLAR BU İŞİ YAPAMAZ!

Bursa, tekstil sektöründe önde gelen illerden biri. Tekstil iş kolu da kadınların ağırlıkla çalıştığı bir sektör. Ancak bu işkolunda örgütlü sendikalarda tıpkı diğer işkollarında olduğu gibi az sayıda kadın yönetici var. Bir kadın olarak sendika şube başkanı olmanın zorluklarını ise şöyle anlatıyor Şentürk: "adın olmak zor, çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Kadınların her alanda olmasını zaten hazmedemiyorlar. Sürekli ‘Bu kadın bu işi yapamaz’ diyorlar. Halbuki kadın her şeyi yapabiliyor. Ben yıllardır iş yerinde temsilcilik yaptım, buraya basamak basamak geldim. İlk temsilci olduğum zamanlarda herkes ‘Ne işin olur, ne bulaşıyorsun ki gibi’ şeyler söyledi. Bizi uzaklaştırmaya çalıştıkları her alanda aramıza diğer kadınları da almaya çalışıyoruz. Ne kadar etkili olduğunu önümüzdeki zamanlarda göreceğiz.” (EKMEK VE GÜL)

Binlerce çalışan kreş istiyor yetkililer ise yanıt vermiyor