Antep’te öğrenciler 1 Mayıs’ta talepleriyle alanlarda olacak

Antep’te üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, Emek Gençliğinin çağrısıyla bir araya geldi. Öğrenciler talepleriyle 1 Mayıs alanında olacaklarını vurguladı.

Sınav sisteminin doğurduğu olumsuz sonuçların olduğunu, sınavların kaldırılması ve eğitim sisteminin öğrencilerin yeteneklerine, ilgi alanlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Eyüp, “Ben üç senedir üniversite sınavına hazırlanmama rağmen istediğim bir bölümden mezun olup istediğim işi yapamayacağım” dedi.

Hemşirelik bölümü mezunu olan ve şu an üniversite sınavına yeniden hazırlanan Ahmet ise “İki sene hemşirelik yaptım. Ancak bazı nedenlerden dolayı işten ayrılmak zorunda kaldım. Üniversiteyi kazansam dahi geleceğimi parlak görmüyorum. Yanlış olmasına rağmen yurt dışına çıkmak ve orada yaşamımı sürdürme fikri kafamı meşgul ediyor” diye konuştu.

Ali ise dershane gençliğinin, başta parasız eğitim ve güvenceli bir gelecek talepleriyle 1 Mayıs’ta alanlarda olması gerektiğini vurguladı. Öğrenci gençliğin gerçek kurtuluşunun işçi sınıfının yanında yer almasıyla gerçekleşeceğini söyleyen Ali, “Bu yüzden işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele gününde biz de gençlik olarak kendi taleplerimizle 1 Mayıs’a katılacağız” dedi. (Antep/EVRENSEL)

Antep’te lise öğrencileri 1 Mayıs’ı konuştu: Biz de sömürülüyoruz