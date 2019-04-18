Mimarlar Odasından Yavaş ziyareti: Ankara’daki tahribatı durduralım

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Yerel seçimlerde gösterilen başarıdan dolayı Yavaş'ı tebrik eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, geçmiş dönemlerde Ankara'da gerçekleştirilen tahribatın onarımına dair birlikte çalışma teklifinde bulundu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, önceliklerinin Güvenpark olduğunu belirtti.

25 yıllık Gökçek döneminin sonucunda başkentte büyük tahribatın meydana geldiğini anlatan Candan, hala devam eden bu tahribatın engellenmesi için adımlar atılmasının gerektiğini söyledi. Candan, “Önceliğimiz Güvenpark, çünkü metro inşaatı altta hala devam ediyor. Dolmuş depolama alanı Güvenpark’a büyük tahribatlar verecektir. Bu tahribatın engellenmesi için adımlar atılması bir gerekliliktir. Atatürk Orman Çiftliği’nde plan yapma yetkisi Büyükşehirde. Çevre düzeni planı, Ulus projesi ve plan değişikliklerine yönelik davalarımız var ve bu davalar devam ediyor. Hukuk süreçlerini ayrıca görüşerek ele almak gerekiyor” diye konuştu.

Ankara'daki tahribatın ortadan kaldırılması için üzerlerine düşen görevi yerine getirmek istediklerini aktaran Candan, “Bundan sonraki süreçte bilimin ışığında ve kent izleme merkezi uzmanlarımızın da öncülüğünde, Ankara’nın yaralarını belediye ile birlikte saracağımız bir dönemin başladığını umut ediyoruz” dedi.

YAVAŞ: ANKARA’DAKİ ZARARIN DURDURULMASI BİLE ÖNEMLİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Mimarlar Odası ile işbirliği halinde olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirterek “Ankara’ya verilen zararın durdurulması bile bizim için büyük önem taşıyor. Başkent’in değerlerini korumak için birlikte çalışma ve işbirliğine hazırız. Kent izleme merkezinizdeki uzmanlarla bir araya gelmek isteriz. Programlayalım en kısa zamanda bir araya gelelim” diye konuştu.

Daha sonra Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, yanlarında getirdikleri Ankara Rapor belgeleri, davalar raporu, “Bir Başkentin Oluşumu”, “Kaçak Saray” kitaplarını ve yıkımlar, Beypazarı’nın korunması sürecinde büyük destek veren Emre Madran anısına hazırlanan yayınları Mansur Yavaş’a verdi. (Ankara/EVRENSEL)