YSK, HDP’nin ‘KHK’ başvurusunu reddetti

HDP’nin KHK’li seçilmişlere mazbata verilmemesine yönelik YSK’nin aldığı karara ilişkin yaptığı “Olağanüstü İtiraz” başvurusu YSK tarafından reddedildi.

Yaklaşık 2,5 saat süren tartışmaların ardından, HDP’nin “Olağanüstü İtiraz” başvurusu 7’ye 4 oy ile reddedildi. HDP, YSK üyeleri hakkında “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle HSK’ya da başvuruda bulunmuştu.

Adaylık başvurusu sırasında KHK’li adayların seçime girmesine onay veren YSK, bu adaylar seçildikten sonra haklarında “mazbata alamayacakları ve belediye başkanı olamayacaklarına” dair hüküm kurdu.

HDP daha önce yaptığı açıklamada, YSK’nin tuzakçı bu tutumunu, “tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası” olarak nitelendirmiş, seçilmemiş adaylara mazbata verilmesini ise YSK’nin kayyım ataması ve kendisini halk iradesinin yerine koyması olarak tanımlamıştı. (HABER MERKEZİ)