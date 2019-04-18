Ankara’da yine köpek katliamı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, boş arazide 7 köpek ölü olarak bulundu. Köpeklerin yanında, zehirli olduğu belirtilen sosisler bulunurken, hayvan hakları savunucuları olaya tepki gösterdi.

İhbar üzerine gelen Çankaya Belediyesi ekipleri, ölen 7 köpeği buldu, 2 köpek ise tedavi için veteriner kliniğine götürüldü. Zehirli olduğu belirtilen sosislerden alınan numuneler de zehirli olup olmadıklarının saptanması için laboratuar incelemesine gönderildi.

Patileri Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Çiğdem Mavili, etraftan zehirli sosis ve sucuk topladıklarını anlatarak “Artık yasanın çıkmasını bekliyoruz. Yasa olmadığı sürece bu katiller ellerini kollarını sallaya sallaya hayvanlarımızı öldürüyorlar” dedi.

Ankara Batıkent’te, geçen hafta 16 köpek, zehirli tavuk etlerini yemeleri sonucu ölmüş olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi ise serbest bırakılmıştı. Çubuk’ta ise 30 köpek ve 2 kedi ölü bulunmuştu. (Ankara/DHA)