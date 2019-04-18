Kadın cinayetinin bahanesi “Facebook”

Kastamonu’da, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Pınar Çelik’i öldüren Gencay Gökcen’in, yargılanmasına başlandı.

Olay, geçen yıl mayıs ayında Kastamonu Araç ilçesine bağlı Yeşilova köyünde meydana geldi. Gencay Gökcen, Pınar Çelik ile birlikte yaşamaya başladı.

Gencay Gökcen, evde çıkan tartışmada Pınar Çelik’i bıçaklayarak öldürdü.

Tutuklanan Gencay Gökcen hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIK, ÖLDÜRDÜĞÜ KADINI SUÇLADI

İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Gencay Gökcen, savunmasında, Pınar Çelik’in Facebook üzerinden başka erkeklerle konuştuğunu ileri sürerek, “Olay gecesi bu yüzden tartıştık. Bıçakla öldürdüm. Jandarmayı arayarak olayı anlattım. Hatta jandarma yolu bulamadı, ben onları yoldan alarak eve götürdüm” dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için ertelendi. (Kastamonu/DHA)