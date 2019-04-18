DBP Eş Başkanı: Kürtler siyasetin dışına itilerek sorunlar çözülemez

Diyarbakır’da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, İl Eş Başkanları ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

HDP il binasında yapılan toplantının basına açık gerçekleştirilen bölümünde konuşan Mehmet Arslan, seçim sonuçları, tecrit, açlık grevleri ve Türkiye’deki siyasi sürece dair değerlendirmede bulundu.

“KÜRTLERE SALDIRILARIN NEDENİ KUTUPLAŞTIRICI DİL”

Eş Genel Başkan Mehmet Arslan, Türkiye’de son süreçte olağanüstü bir durumun yaşadığını belirterek iktidarın kutuplaştırıcı söylemlerinin barış ve eşitlik sürecinin önüne de geçtiğini de söyledi.

Mehmet Arslan, 31 Mart seçim sürecinin doğru okunması gerektiğini söylerek, “Açlık grevleri son noktasına gelmiştir. Kürt siyasetçiler ve Kürt çocukları Türkiye’de hukuk uygulansın diye bedenini açlığa yatırmışlardır. Bu talep hukuki ve yasaldır. Meşrudur bunu görmemek, gereğini yapmamak suç işlemektedir. Türkiye’deki tüm partiler, sivil toplum örgütleri, Öcalan üzerindeki tecridi görmezden gelerek hukuksuzluğu kabul ediyor. ‘Tecrit, Kürtlere uygulanıyorsa bir şey olmaz’, yaklaşımını kabul etmiyoruz. AKP’nin kutuplaştırıcı dilinden kaynaklı Kürt işçilere Kürt gençlere saldırılmaktadır. Belediye yöneticileri, partililerimiz darp ediliyor. Yine Diyarbakır’da milletvekillerimize saldırı oldu. Devlet yetkilileri çıkıyor yanlışlıkla bir genci öldürdüklerini söylüyor. Aslında bu saldırıların temelini oluşturan, iktidarın ayrıştığı dilinden kaynaklıdır” dedi.

“KÜRTLER, TEHDİT EDEN ANLAYIŞA CEVAP VERDİ”

Seçim sürecine ve sonuçlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Arslan, Bölgedeki illere dışarıdan seçmen getirilmesinin yanı sıra seçim çalışmalarının sürekli engellendiğini, seçilen KHK’li adaylara da mazbatalarının verilmemesiyle birlikte demokrasiye olan inancın ortadan kalktığını söyledi.

Arslan, “Kürtleri topraklarından kovan, ülkeden sürme ve tehdit eden anlayışa Kürtler sadece Kürdistan’da değil, İstanbul’da da cevabını verdi. Biz bundan kaynaklı Türkiye’de normalleşmenin ve demokratikleşmenin yaşanabilmesi için demokratik çözümün tekrardan bir gündem oluşturabilmesi için siyasi iktidarın 31 Mart seçimlerini doğru değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kürtler siyasetin dışına itilerek sorunlar çözülemez” dedi.

“NORMALLEŞME ADINA ALTERNATİF BİR GÜCÜN AÇIĞA ÇIKMASI İÇİN CHP DESTEKLENDİ”

Mehmet Arslan, açlık grevleri ve tecride dikkat çekerek ana muhalefet partisi CHP’nin de seçimde elde ettiği sonuçları dikkate alarak sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Arslan, “Bu gün halklar bir araya gelip CHP’yi destekledilerse CHP’nin politikalarını beğendiklerinden değil. Türkiye’de bir normalleşmenin yaşanması için alternatif bir gücün açığa çıkması gerektiğini düşündükleri için CHP’ye oy verdiler. Bugün açlık grevleri devam ediyor. Türkiye’de alternatif olabilecek bir partinin başkanları, milletvekilleri açlık grevleri ile ilgili bir cümle kuramıyorlar. Öcalan üzerindeki tecritle ilgili bir cümle kuramıyorlar. Kürtler CHP adaylarına destek vermiştir. CHP bu saatten sonra Kürtlere uygulanan bu zulme sessiz mi kalacak? CHP artık bu işlere karşı kayıtsız kalamaz, kalmamalıdır. CHP de sonuçları doğru okumak zorundadır. Bizler de açlık grevlerinin bitmesini istiyoruz ama tecrit kalkmadan olmuyor. Burada sorun tecrittir. Ölümlerin yaşanmaması için önce tecridin kalkması gerekiyor. Bu bahsettiğimiz bir partinin kazanımı değil insan yaşamıdır” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)