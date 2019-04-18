Rabia Naz’ın ölümünde 'şüpheli araç' araştırılıyor

Giresun’un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili Baba Şaban Vatan’ın kızına otomobil çarptığı yönündeki iddiaları bir yıl sonrasında dikkate alındı.

ÖZEL EKİP ŞÜPHELİ ARACI ARAŞTIRIYOR

DHA'nın haberine göre Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde bir ekip olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildi. HSK müfettişleriyle koordineli yürütüldüğü ifade edilen soruşturmada, olay günü şüpheli bir otomobilin mahallede görüldüğü bilgisine ulaşıldığı ve olayın kaza olup olmadığını araştırıldığı belirtildi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları ile olay günü çevredeki cep telefonlarına ait HTS kayıtları da incelemeye alındı.

MÜFETTİŞLER TANIKLARI DİNLİYOR

Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, olayın yeniden soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuş, bunun üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yeniden soruşturma için müfettiş incelemesine karar vermişti. İlçeye gelen müfettişler, soruşturmada daha önce ifadelerine başvurulan 60 tanığın yeniden dinlenmesine karar verdi. Olayı soruşturan müfettişler, tanıkları dinlemeye başladı.

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında dün 'görevi ihmal' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı. (HABER MERKEZİ)

Rabia Naz'ın ölümü ile ilgili polisler hakkında soruşturma başlatıldı