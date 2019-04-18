İzmir’de Mülteci Film Festivali devam ediyor. Halkların Köprüsü Derneğinin düzenlediği 1’inci İzmir Uluslararası Mülteci Film Festivali’nin açılış filmi Dönüş (Vegerin) oldu. Derneğin kurucularından Prof. Dr. Cem Terzi, açılış konuşmasında “Bütün topraklar herkesindir” ilkesinden yola çıkarak, “Geçici misafirliğin yerine koşulsuz konukseverliği savunuyoruz” dedi. Terzi’nin konuşmasının ardından Halkların Köprüsü Korosu konser verdi.

FESTİVAL “DÖNÜŞ”LE BAŞLADI

Festivalin açılış filmi olan Dönüş (Vegerin), Miras Kilo ve Hasan Halime’nin 2017’de çektiği 9 dakikalık bir kısa film. Filmde, yaşamak için bir umut ve hayat kurtarıcı bir çözüm olabilecek göçmenlik konusuna ışık tutuluyor. Dönüş filmi, farklı kamusal yaşam senaryolarını, göçe eşlik eden ruh halini sergiliyor. Film sona ererken izleyene şu soruyu yöneltir: “Geri gelir miyim?”

Festival 20 Nisan’da son bulacak. (İzmir/MA)