"Aileme işe gittiğimi söylüyorum akşama kadar iş bakıyorum!"

Eren ERGİNE

İstanbul

TÜİK’in işsizlik verileri kapsamında olan İstanbul’un Esenyurt ilçesinde görüştüğümüz işçiler, iş bulamamaktan, geçim sıkıntısından dert yanıyor. İşsizlerden Hasan Erdoğan, “Eşime çocuklarıma işe gittiğimi söylüyorum akşama kadar iş bakıyorum, akşam da eve gitmeye çekiniyorum” diyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3.9 puanlık artışla yüzde 14.7 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı ise 2019 yılı ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 872 bin kişi azalarak 27 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 1.9 puanlık azalış ile yüzde 44.5 oldu.

Rakamlar böyleyken Esenyurt’ta son 1 yıl içerisinde işinden olan emekçilerle iş arama süreçlerini konuştuk. Hasan Erdoğan 1.5 aydır, Gürsel Beşli 2 aydır ve Ali Nazlıer ise 10 aydır işsiz. Cebinde yol parası olmadığı için yürüyerek iş arayan Hasan Erdoğan günlük an az 30 kilometre yürüdüğü belirtiyor. Her gün sabah işe gider gibi evden çıktığını belirten Erdoğan, “Eşime çocuklarıma işe gittiğimi söylüyorum akşama kadar iş bakıyorum, akşam ise eve gitmek istemiyorum çünkü ihtiyaçlar var ve ben onları karşılayamıyorum” diyor. Erdoğan’ın söyledikleri sanayi havzası Esenyurt’ta işsizlerin yaşadıklarını özetliyor.

"27 YILDIR ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUM, ALDIĞIM İŞSİZLİK MAAŞI 1300 LİRA"

Hasan Erdoğan 1.5 aydır işsiz. İşsiz kaldığı süre içerisinde Esenyurt, Kıraç, Hadımköy civarında 50 farklı fabrikaya iş başvurusu için gitmiş. İŞKUR başta olmak üzere birçok kuruma başvuru yapmış, ancak hâlâ sonuç yok. İş için gittiği yerlerde ilanların 18-35 yaş arası olduğunu belirten Erdoğan, “Madem 35 yaş üzerinde işçi alımı yapmıyorlar, o zaman bizi 35 yaşında emekli etsinler. Kiracıyım, 2 aydır kiramı ödeyemiyorum. Belediyeye yardım talebinde bulundum, sonuç olumsuz. Sadece iş istiyorum. 2 çocuğum var, küçük olan ilkokul 2. sınıfta büyük olan ise lise 1’de. Geçenlerde 300 lira olan servis parasını veremediğim için okula gidemedi. 27 yıldır aralıksız çalışıyorum, aldığım işsizlik maaşı 1300 lira, 700 lira kira veriyorum. Pazara, markete gidemiyorum kredi kartıyla peynir, zeytin alıp idare ediyoruz” diye konuştu.

"AKŞAM EVE GİTMEK İSTEMİYORUM"

İşsiz kaldığı süreçte maddi manevi yıprandığını belirten Erdoğan, “Okula giden çocuğuma harçlık veremiyorum, evde sandviç yapıp okula gönderiyoruz. Çocuk bu dondurma da ister, oyuncak da ama bırakın bunları okul ihtiyaçlarını karşılayamıyorum” diyor. İş seçme lüksünün olmadığını da belirten Erdoğan, “Ne iş olsa yaparım evime ekmek götüreyim yeter” dedi.

"BUNLAR İŞÇİ DEĞİL KÖLE ARIYORLAR!"

2 aydır işsiz olan Gürsel Beşli de sözü ekonomik krize getiriyor. Önceki yıllara göre alım gücünün düştüğünü belirten Beşli, “Bırakın kırmızı eti, tavuk eti bile yiyemiyoruz. Yapılan zamlara dur diyen yok, kira fiyatlarını denetleyen yok. Ben de 1300 lira işsizlik maaşı alıyorum aylık ekmek parasını bile karşılamıyor. Elektrik, doğal gaz, su faturaları derken zaten en az 500 lira gidiyor. 45 gündür iş arıyorum, başvuruların yüzde 80’i olumsuz, olumlu olanlar ise 12 saat asgari ücret çalış diyorlar, bunlar işçi değil köle arıyor” dedi.

"İŞSİZLİĞİ KULLANIYORLAR, YASALARI İHLAL EDİYORLAR"

49 yaşında forklift şoförü olan Ali Nazlıer’in durumu diğerlerinden farklı değil. Nazlıer de 10 aydır işsiz. Yüzlerce işyerine başvuru yaptığını belirterek, “Hadımköy’den Avcılar’a kadar mekik dokudum, işsizliği kullanıyorlar, yasaları ihlal ediyorlar. Kendi koşullarını dayatıp çalışmaya mecbur kılıyorlar. Kalifiye elemanım forklift kullanıyorum, ama iş yok. Zor günler geçiriyorum, gece kafamı yastığa koyduğumda düşünüyorum, uykularım kaçıyor” diyor.

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