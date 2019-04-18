18 Nisan 2019 13:48
Adıyaman’da 350 kişinin alınacağı işe 7 bin 441 kişi başvurdu
Adıyaman’da, TYP kapsamında Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalışmak üzere 350 kişilik işe, 7 bin 441 kişi başvurdu.
Adıyaman’da 350 kişilik işe 7 bin 441 başvuru
Fotoğraf: DHA
İŞKUR ile Adıyaman Belediyesi arasında imzalanan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere 350 kişinin 6 ay süreyle işe alınacağı duyuruldu. Alım için 7 bin 441 kişi başvuru yaptı.
Yoğun başvuru üzerine işe alınacak kişilerin belirlenmesi için bugün Adıyaman Belediyesi konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. (Adıyaman/DHA)
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