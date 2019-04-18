Adıyaman’da 350 kişinin alınacağı işe 7 bin 441 kişi başvurdu

İŞKUR ile Adıyaman Belediyesi arasında imzalanan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere 350 kişinin 6 ay süreyle işe alınacağı duyuruldu. Alım için 7 bin 441 kişi başvuru yaptı.

Adıyaman’da 350 kişilik işe 7 bin 441 başvuru Fotoğraf: DHA

Yoğun başvuru üzerine işe alınacak kişilerin belirlenmesi için bugün Adıyaman Belediyesi konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. (Adıyaman/DHA)

Kilis'te ve Karaman'da geçici iş kuyruğu

Kilis'te işsizliğin fotoğrafı: Geçici iş için başvuru kuyruğu