IŞİD emiri ile 3 kişiye tutuklama

Osmaniye’de IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün emiri olduğu belirtilen H.E’nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince IŞİD’in çatışma bölgeleri ile irtibatlı kişilerin tespiti ve deşifresine yönelik istihbarat birimleriyle ortak çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, kent merkezinde, şüphelilerin kaldıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, daha önce Suriye’de IŞİD içinde emir konumunda faaliyet gösterdiği değerlendiren Suriyeli H.E. ile M.H, İ.E. ve K.B. yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Osmaniye/DHA)

Firari IŞİD’liler eylem arayışında