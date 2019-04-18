CHP’li Tutdere: Adıyaman vadedilen katı atık tesisini bekliyor

Adıyaman’da yapımına 2011 yılında başlanan ancak inşaatı İdare Mahkemesince durdurulan katı atık depolama tesisi eksikliğini CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere yeniden gündeme getirdi. Tutdere, Adıyaman’ın yeni Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a, “Adıyaman’ın bu temel eksikliğine hızla eğilmesi için çağrıda bulunuyorum” dedi.

“MECLİSE BU KİRLİLİĞİ ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİK”

Tutdere, “Adıyamanlılar temiz ve sağlıklı bir çevreyi hak ediyor. Bugüne kadar katı atık tesisi yapılmaması ve Belediyenin bu konuda girişimde dahi bulunmaması bizler için üzücü. Çöplerin düzensizliği hem çevre kirliliği hem de halk sağlığı açısından sorun yaratıyor. Meclise ise Adıyaman’daki katı atık tesisi eksikliğinin yarattığı çevre kirliliği ve halk sağlığı sorunlarının araştırılması için önergemizi verdik. Gönül belediyeciliğini savunduğunu belirten Kılınç’a da bu temel eksikliğe hızla eğilmesi, bu sorunun giderilmesi için çağrıda bulunuyorum. 2019 TBMM Bütçe görüşmelerinde Çevre Şehircilik Bakanı’na katı atık tesisinin akıbetini sormuş, Bakan Murat Kurum’dan yerel yönetimlerin herhangi bir başvuru girişiminin olmadığını maalesef üzülerek öğrendik” dedi.

ÇÖPLÜĞÜN YANINDA HASTANE VAR

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunan vahşi atık depolama alanına ilin tüm ilçeleri ve köylerinden çöpler yığılıyor. Bu alanın hem hastanenin hem de Türkiye’nin 6. Büyük barajı olan Atatürk Barajı’na çok yakın olması halk sağlığını tehlikeye atıyor. Adıyaman 2017 Çevre Durum Raporu’na göre il genelinde evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesi yüzünden yer altı suları da kirleniyor.

2011’DE DURDURULMUŞTU

2011 yılında Adıyaman Belediyeler Birliği tarafından kentin bir kilometre yakınına kurulması planlanan Katı Atık Depolama Tesisi, henüz inşaat aşamasındayken bölgede oluşturduğu toz bulutları ile halkın şikâyet etmesine neden olmuş, projeye karşı dava açan mahallelerin talepleri tesisin, suyu ve havayı kirleteceği, yanında bulunan ormana zarar vereceği gerekçesiyle, yapılaşmadan uzak bir yere alınmasıydı. Tutdere katı atık tesisi eksikliğinin halk sağlığı ve çevrede yarattığı kirliliğin araştırılması için TBMM’ye bir meclis araştırma önergesi açılması için girişimde bulundu, katı atık tesisinin bilimin ve hukukun uygun bir yere yapılması gerektiğini belirtiyor. (HABER MERKEZİ)