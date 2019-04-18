Çalışma Bakanı: Kıdem tazminatı işverenimizin faydasına olacak
Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kıdem tazminatı düzenlemesiyle ilgili konuştu. “Tüm taraflar mutlu olacak” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (ortada)
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (solda)
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan (sağda)
Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen tarafından düzenlenen “İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar” konulu uluslararası konferansa katıldı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatı düzenlemesi ile ilgili konuştu. Selçuk, “Son açıklanan yapısal dönüşüm adımları çerçevesinde de çalışmalarımızı başlattık” dedi.
BAKAN, KIDEM TAZMİNATI DÜZENLEMESİYLE HERKESİN MUTLU OLACAĞINI İDDİA ETTİ
Bakan Selçuk, “Burada en çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin bu sürece dahil edilecek olması. Dolayısıyla tüm sosyal tarafların da uzlaşısıyla, her tarafın müsterih olacağı ve ülkemizin, işverenimizin, çalışanlarımızın ve çalışma hayatımızın faydasına olacak, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)
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