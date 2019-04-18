Seçim geçti; geçim derdi sürüyor: Pazarda yüzler gülmüyor

Alışveriş için Ankara Sıhhiye Pazarına çıkan vatandaşlara mikrofon uzattık. Vatandaşlar artan sebze ve meyve fiyatlarından şikayetçi. Vatandaşlara göre yüksek fiyatların en önemli sebebi hükümetin tarım ve hayvancılığı bitiren politikaları.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışırken CHP'li olduğu için işten atıldığını söyleyen bir kadın ise emeklilikte yaşa takılanlar için düzenleme yapılmasını istedi.

Pazarcılar ise müşteriye fiyat söylemeye utandıklarını söylüyor. (Ankara/EVRENSEL)

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