Erdoğan'dan Memur-Sen'e: Seçim sonrası dik duracağınıza inanıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen, Uluslararası "İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar" konferansına katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, AKP’li belediyelerde örgütlenmesi bulunan Memur-Sen’e şöyle seslendi: Memur Sen camiasının seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda bulundukları yerde dimdik duracağına inanıyorum.

Erdoğan ayrıca kaybettikleri belediyelerde çalışanlara da rahatsızlık duymamaları yönünde mesajlar verdi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Memur-Sen camiasının seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda, bulundukları yerlerde dimdik duracaklarına inanıyorum"

"Ne yapacak, seni makamından mı alacak? Alsın. Seni memurluktan atabilir mi? Atamaz. Çünkü 657 denilen yasa sizi güçlü şekilde koruma altına almıştır. Kaldı ki bu yollara tevessül edenler karşısında arkanızda kapı gibi Memur-Sen camiası var. Bu ülkede şu anda bir hükümet var. Biz hiçbir zaman yapılacak bu zulümlere tribünden seyirci olmayız “

“Bir zulüm varsa bu zulümün karşında durmak bizim için görevdir. Memur Sen ‘sendika değiştir’ diyenlere karşı da dik durmalıdır.”

“Şu anda ülkemdeki ekonomik durumla ilgili batı dünyasının belli kesimleri ekonomimizi çökmüş gibi gösterme gayretinde.”

“Ne yaparsanız yapın, hangi başlıkları atarsanız atın, Türkiye dimdik ayaktadır, güçlenerek de yoluna devam edecektir."

"EY FİNANCİAL TİMES"

"New York Times böyle yazmış. Sen ne yazarsan yaz. Türkiye'nin gücünü kabul edecekler. Her zaman bu başlıkları attılar. Bunlar yeri gelir madalya verir, yeri gelir bu tür başlıklar atarlar. Türkiye güçlenerek yoluna devam etmektedir.”

“Ey Financial Times, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi sen tanıdın mı? Senin ülkende ne kadar mülteci var? ? Hadi bir de onu haber yap bakalım."

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN'A TEPKİ

“Bolu'daki seçilmiş olan bir belediye başkanı, oradaki Suriyeliler için, 'Ben bunlara bir tas çorba vermem, buradan gönderirim' demişse de, biz onları da onların eline bırakmadan hükümet olarak valiliklerimiz kanalıyla aynen yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz."

"SEÇİM DÖNEMİNDE YAŞANAN TARTIŞMALAR SONA ERMİŞTİR"

“Seçim döneminde yaşanan tartışmalar artık sona ermiş, herkes günlük hayatına yönelmiş, evine, işine, gücüne yoğunlaşmıştır."

“Hak arama mücadeleleri demokrasinin bir imkanı ve gereğidir. Kimse hak arama mücadelesi verenleri hakaretle eleştirme yoluna gidemez."

"Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir."

"(YSK'ye başvurular) Geçmişimizden bugüne her türlü siyasi parti bu tür yollara başvurmuştur. Bu tür hak arama mücadelesini vermiştir. Son nokta konulana kadar da bunun takipçisi olmuşlardır. Ama olay partime gelince niye rahatsız oluyorsunuz."

"SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ"

"Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Yüksek Seçim Kurulu noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Ondan sonra yola devam."

"Ülkenin bekasını ilgilendiren konularda siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyup 82 milyonla Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz"

(HABER MERKEZİ)