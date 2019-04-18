18 Nisan 2019 12:21

YÖK Başkanı Saraç: Üniversite sınav sisteminde bir değişiklik yok

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: Bizim bu sene hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok.

YÖK Başkanı Saraç: Üniversite sınav sisteminde bir değişiklik yok

Fotoğraf: Hümeyra Pardeli/DHA

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    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, öğrencilerin sınav değişikliği olacak mı diye kaygılanmamasını söyleyerek, “Bizim bu sene hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok. Kesin ifadeyle cevaplandırmak isterim. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerle de bir değişiklik olmayacak” dedi.

    CNN Türk’e verdiği röportajda Saraç, “Bizim bu sene, hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok. Kesin ifadeyle cevaplandırmak isterim bunu. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerle de bir değişiklik olmayacak. Süre de aslında ayırt edici bir unsur, sınavın bir parçası. Sınavın bir sorusu gibi düşünülmesi lazım” dedi. 

    Saraç ayrıca, “Başarı barajı sıralamalarında geçen yıl değişikliğe gidildi. İki sınav farklı olduğu için, eş değerliliğini sağladık. Tıp fakültelerinin barajını 40 binden 50 bine düşürmedik. Yeni sistemdeki karşılığını getirmiş olduk. Hukuk için de, mimarlık için de geçerli. Tüm akademi ve bilim çevreleri buna kabul gösterdiler. Biz şunu da göstermiş olduk, eğitim öğretim ayrışma değil uzlaşı noktası olabilir. Bu da öyleydi. Bu hususta taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil. İlgili tüm çevreler, herkes bu adımı olumlu karşıladı” ifadelerini de kullandı. (HABER MERKEZİ)

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